Um homem com nove passagens criminais foi preso mais uma vez, na noite desta terça-feira (26), no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí, desta vez por violência doméstica e ameaça contra a ex-esposa. A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão.

A PM recebeu chamado via 190 para atendimento de ocorrência de violência doméstica na rua Dario Bocchino. Chegando ao local, os militares se depararam com um homem em um carro tentando se evadir.

Ele foi abordado e, com ele, os PMs encontraram uma faca.