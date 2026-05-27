27 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
O CRIME COMPENSA?

Homem é preso pela 10ª vez, desta vez por ameaçar matar a ex

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Todas as nove prisões foram pelo mesmo tipo de crime; agora ele invadiu a casa da ex-esposa armado com faca
Todas as nove prisões foram pelo mesmo tipo de crime; agora ele invadiu a casa da ex-esposa armado com faca

Um homem com nove passagens criminais foi preso mais uma vez, na noite desta terça-feira (26), no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí, desta vez por violência doméstica e ameaça contra a ex-esposa. A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão.

A PM recebeu chamado via 190 para atendimento de ocorrência de violência doméstica na rua Dario Bocchino. Chegando ao local, os militares se depararam com um homem em um carro tentando se evadir.

Ele foi abordado e, com ele, os PMs encontraram uma faca.

Em conversa com a ex-esposa, ela contou que ele havia invadido sua casa e a ameaçado de morte usando a faca.

A checagem aos dados pessoais do suspeito surpreendeu os PMs, com nada menos que nove passagens criminais, todas por tráfico de drogas.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado determinou sua 10ª prisão em flagrante.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários