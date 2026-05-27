O pré-candidato a deputado federal Cristiano Lopes realiza, nesta quarta-feira (27), às 19h, o lançamento oficial de sua pré-candidatura em Jundiaí. O encontro será no Café Tequila, no Boulevard Beco Fino, na Vila Virgínia. O evento deve reunir lideranças políticas, apoiadores e representantes do Progressistas. Também estão anunciadas as presenças de Guilherme Derrite, pré-candidato ao Senado; Danilo Joan, pré-candidato a deputado estadual; e Mauricio Neves, presidente estadual do Progressistas-SP.
Maratona atípica
A ’Dupla da Região’ Luiz Fernando Machado (pré-candidato a deputado federal) e João Paulo de Souza (pré-candidato a deputado estadual) estão com o acelerador no máximo. Luiz Fernando e João Paulo ‘maratonaram’ visitas e conversas com instituições especializadas em neurodivergência, inclusive participando do evento Conexão Atípica, no último sábado (24), quando as famílias entregaram uma proposta legislativa sobre o tema. Segundo pesquisas, o número de pessoas com algum tipo de necessidade tende a crescer ano a ano.
Empreendedorismo regional
A Prefeitura de Várzea Paulista realizou ontem (26) o Encontro de Empreendedores Regionais no Espaço Cidadania da cidade. A iniciativa, promovida pela Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, reuniu empresários e representantes do poder público para promover integração, networking e fortalecimento da economia regional por meio da troca de experiências e geração de oportunidades de negócios. O encontro contou ainda com a presença de secretários municipais ligados às áreas de desenvolvimento e crescimento econômico. A ação se alinha com a campanha nacional de atividades da Semana do Mei 2026.
Economia e acessibilidade
Na sexta-feira, a Câmara Municipal de Jundiaí recebe dois encontros voltados à discussão de temas públicos e sociais. A Secretaria Municipal de Finanças realiza audiência pública para apresentação de temas relacionados à área fiscal e financeira do município, a partir das 9h. E, às 19h, ocorre a reunião da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência e Doenças Raras, com participação da comunidade e representantes da causa.
Inteligência artificial nas eleições
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Nunes Marques, anunciou nesta segunda-feira (25) a criação de uma comissão permanente para discutir o uso responsável da inteligência artificial nas campanhas eleitorais. O grupo deverá elaborar, em até 90 dias, um catálogo nacional de soluções para combater ilícitos digitais e o uso irregular de IA durante as eleições. A comissão contará ainda com parcerias com universidades especializadas em perícia digital.
Violência contra a mulher
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.412, que amplia a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica ao permitir a execução imediata de medidas protetivas de natureza cível. O texto foi publicado no Diário Oficial no dia 21 deste mês. A nova legislação altera a Lei Maria da Penha e autoriza que a Justiça determine medidas como afastamento do agressor do lar, restrição de visitas aos filhos e proteção patrimonial da vítima sem necessidade de abertura de ação judicial específica. Segundo o texto, a mudança busca reduzir burocracias e evitar demora na aplicação das medidas de proteção em casos considerados de vulnerabilidade.