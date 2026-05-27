O pré-candidato a deputado federal Cristiano Lopes realiza, nesta quarta-feira (27), às 19h, o lançamento oficial de sua pré-candidatura em Jundiaí. O encontro será no Café Tequila, no Boulevard Beco Fino, na Vila Virgínia. O evento deve reunir lideranças políticas, apoiadores e representantes do Progressistas. Também estão anunciadas as presenças de Guilherme Derrite, pré-candidato ao Senado; Danilo Joan, pré-candidato a deputado estadual; e Mauricio Neves, presidente estadual do Progressistas-SP.

Maratona atípica

A ’Dupla da Região’ Luiz Fernando Machado (pré-candidato a deputado federal) e João Paulo de Souza (pré-candidato a deputado estadual) estão com o acelerador no máximo. Luiz Fernando e João Paulo ‘maratonaram’ visitas e conversas com instituições especializadas em neurodivergência, inclusive participando do evento Conexão Atípica, no último sábado (24), quando as famílias entregaram uma proposta legislativa sobre o tema. Segundo pesquisas, o número de pessoas com algum tipo de necessidade tende a crescer ano a ano.

Empreendedorismo regional

A Prefeitura de Várzea Paulista realizou ontem (26) o Encontro de Empreendedores Regionais no Espaço Cidadania da cidade. A iniciativa, promovida pela Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, reuniu empresários e representantes do poder público para promover integração, networking e fortalecimento da economia regional por meio da troca de experiências e geração de oportunidades de negócios. O encontro contou ainda com a presença de secretários municipais ligados às áreas de desenvolvimento e crescimento econômico. A ação se alinha com a campanha nacional de atividades da Semana do Mei 2026.

Economia e acessibilidade