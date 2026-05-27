Neste sábado (30), o Espaço Expressa recebe a 2ª edição do Expressa Cultura e Arte: Jundiaí Burger Fest. Gratuito e voltado para toda a família, o evento será realizado das 10h às 22h, com uma programação que reúne gastronomia, música ao vivo, atrações culturais e atividades de lazer para a população.
Pela manhã, o evento contará com oficina de grafite, promovendo criatividade e expressão artística. Já a partir da tarde, o palco recebe apresentações musicais ao vivo com bandas de estilos variados, como pop rock, brasilidades, reggae e rock, seguindo até o encerramento do festival.
O destaque gastronômico fica por conta do festival de hambúrgueres, que reunirá hamburguerias de Jundiaí e região, oferecendo opções para todos os gostos. O espaço também contará com área kids e atrações para diferentes faixas etárias.
Serviço
2ª edição do Expressa Cultura e Arte: Jundiaí Burger Fest
Data: 30 de maio de 2026
Local: Espaço Expressa – avenida União dos Ferroviários, 1760 – Pte. de Campinas, Jundiaí – SP
Horário: das 10h às 22h
Entrada gratuita
Confira a programação:
10h às 12h: Oficina de grafite na área interna
14h: Banda Lunaris – Pop Rock
17h: Banda Amazai – Brasilidades/Reggae
20h: Banda Rock N’ Road – Rock
Hamburguerias do festival:
– X-Tudo
– Badaioka
– Gross Burger
– Betones
– Valetes
– Burger Surf
– Family Foods
– Rocco