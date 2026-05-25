Um homem suspeito de participação em uma tentativa de latrocínio na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, foi preso neste domingo (24), em Jundiaí, poucas horas após o crime. A prisão foi realizada por policiais militares do 11º Batalhão.

Segundo a Polícia Militar, equipes faziam patrulhamento pelo bairro Santa Gertrudes quando receberam informações sobre uma tentativa de assalto no km 27 da rodovia, em que criminosos em duas motocicletas, trafegando na contramão, tentaram roubar uma moto BMW. O motociclista acelerou para escapar e, durante a fuga, o garupa de uma das motos efetuou vários disparos em sua direção, sem atingi-lo.

Após o crime, os suspeitos fugiram sentido Jundiaí.