A Prefeitura de Louveira, por meio da Secretaria de Gestão Ambiental, está com vagas abertas para a campanha de castração gratuita de cães e gatos, que será realizada entre os dias 26 e 28 de junho, na Área de Lazer do Trabalhador, no bairro Guembê. A ação faz parte da programação do Mês do Meio Ambiente, que contará com diversas atividades ao longo de junho, e oferece aos moradores a oportunidade de garantir mais saúde, qualidade de vida e bem-estar aos seus animais de estimação.

A castração é um procedimento seguro e fundamental para a prevenção de doenças, além de contribuir para o controle populacional de cães e gatos e para a redução do abandono de animais. Por isso, a prefeitura incentiva os tutores a realizarem o cadastro e aproveitarem o benefício oferecido gratuitamente.

Para participar, é necessário realizar o cadastro prévio do animal por meio da plataforma SinPatinhas (https://sinpatinhas.mma.gov.br/login). Na sequência, o tutor deverá acessar o sistema Castrapet (https://castrapet.com.br) para realizar o agendamento. No dia marcado para o procedimento, os tutores deverão apresentar os documentos físicos originais — RG ou CNH, CPF e comprovante de endereço atualizado — além das respectivas cópias impressas. Não serão aceitas versões digitais dos documentos apresentadas pelo celular.