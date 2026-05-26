26 de maio de 2026
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CÃES E GATOS

Prefeitura de Louveira abre inscrições para castração gratuita

Por Redação | Prefeitura de Louveira
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Louveira
A castração é um procedimento seguro e fundamental para a prevenção de doenças, além de contribuir para o controle populacional e redução do abandono
A castração é um procedimento seguro e fundamental para a prevenção de doenças, além de contribuir para o controle populacional e redução do abandono

A Prefeitura de Louveira, por meio da Secretaria de Gestão Ambiental, está com vagas abertas para a campanha de castração gratuita de cães e gatos, que será realizada entre os dias 26 e 28 de junho, na Área de Lazer do Trabalhador, no bairro Guembê. A ação faz parte da programação do Mês do Meio Ambiente, que contará com diversas atividades ao longo de junho, e oferece aos moradores a oportunidade de garantir mais saúde, qualidade de vida e bem-estar aos seus animais de estimação.

A castração é um procedimento seguro e fundamental para a prevenção de doenças, além de contribuir para o controle populacional de cães e gatos e para a redução do abandono de animais. Por isso, a prefeitura incentiva os tutores a realizarem o cadastro e aproveitarem o benefício oferecido gratuitamente.

Para participar, é necessário realizar o cadastro prévio do animal por meio da plataforma SinPatinhas (https://sinpatinhas.mma.gov.br/login). Na sequência, o tutor deverá acessar o sistema Castrapet (https://castrapet.com.br) para realizar o agendamento. No dia marcado para o procedimento, os tutores deverão apresentar os documentos físicos originais — RG ou CNH, CPF e comprovante de endereço atualizado — além das respectivas cópias impressas. Não serão aceitas versões digitais dos documentos apresentadas pelo celular.

A campanha faz parte das ações de proteção e bem-estar animal desenvolvidas pelo município, promovendo a guarda responsável e ampliando o acesso da população aos cuidados veterinários.

Os interessados devem realizar a inscrição o quanto antes, já que as vagas são limitadas. Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a Secretaria de Gestão Ambiental pelo telefone (19) 3878-2426.

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