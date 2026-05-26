A Prefeitura de Itatiba, por meio da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda e do Fundo Social de Solidariedade (FSS) abrirá agora em junho as inscrições para o Casamento Comunitário 2026, a 13ª edição, realizada em parceria com o Cartório de Registro Civil e igrejas.
As inscrições acontecerão de 15 a 27 de junho, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na própria Secretaria de Ação Social, que fica à avenida Nair Soares Macedo Fattori, 200 (ao lado da rodoviária). Pensando nos que não conseguem comparecer durante a semana, a Secretaria também realizará plantão de inscrições no último dia, sábado 27, das 8h às 12h.
O anúncio antecipado é para que os casais possam preparar os documentos obrigatórios para oficializar a união gratuitamente – os inscritos estão sujeitos a possível análise de cadastro social. No ato da inscrição, os casais também poderão escolher se pretendem casar em cerimônia religiosa ou não.
Os noivos devem apresentar original e cópia dos seguintes documentos:
- CPF;
- RG;
- comprovante de residência; e
- certidão de nascimento e/ou casamento – daqueles que já oficializaram no civil.
Cerimônia em novembro
A cerimônia coletiva já tem data prevista: 7 de novembro, no salão de eventos do Lar Itatibense da Criança (LIC). Para mais informações, o contato da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda é (11) 4524-5231 e (11) 4524-0747.
Acessível a todos
A iniciativa já beneficiou mais de 750 casais nos últimos anos. A celebração foi instituída no município há mais de dez anos. Com apoio da prefeitura, o casamento se torna uma realidade acessível a todos.
No último ano, o Casamento Comunitário teve 37 casais inscritos: 17 realizaram a união civil; 10 tiveram o casamento civil e religioso evangélico; cinco celebraram a união civil e a bênção católica; e cinco casais já unidos no civil que se inscreveram apenas para o religioso católico.
Boutique
Os participantes do Casamento Comunitário, tanto os que pretendem se casar quanto os familiares e amigos que irão participar deste momento especial, podem emprestar gratuitamente roupas da Boutique Solidária do Fundo Social de Solidariedade (FSS), parceiro do Casamento Comunitário.
A Boutique, que tem peças femininas e masculinas, adulto e infantil, e até uma ala só de vestidos de noiva, fica na Unidade Mercadão (com entrada pelo estacionamento). Para melhor atendimento, basta agendar o horário pelo 4487-2646, das 8h às 17h.