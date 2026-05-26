A Prefeitura de Itatiba, por meio da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda e do Fundo Social de Solidariedade (FSS) abrirá agora em junho as inscrições para o Casamento Comunitário 2026, a 13ª edição, realizada em parceria com o Cartório de Registro Civil e igrejas.

As inscrições acontecerão de 15 a 27 de junho, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na própria Secretaria de Ação Social, que fica à avenida Nair Soares Macedo Fattori, 200 (ao lado da rodoviária). Pensando nos que não conseguem comparecer durante a semana, a Secretaria também realizará plantão de inscrições no último dia, sábado 27, das 8h às 12h.

O anúncio antecipado é para que os casais possam preparar os documentos obrigatórios para oficializar a união gratuitamente – os inscritos estão sujeitos a possível análise de cadastro social. No ato da inscrição, os casais também poderão escolher se pretendem casar em cerimônia religiosa ou não.