O bairro Fazenda Grande vai ganhar um novo espaço voltado ao esporte, lazer e integração. A Prefeitura de Jundiaí abriu a licitação para a construção de uma quadra de futebol society com grama sintética na avenida Henrique Brunini, esquina com a rua Paula Vieira Felício (rua 8).

O novo equipamento vai oferecer mais opções de esporte e lazer, fortalecendo as ações de valorização dos bairros e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. A iniciativa também amplia os espaços de convivência comunitária, promovendo ocupação saudável dos espaços públicos e incentivo à prática esportiva em todas as idades. “Entendemos que esses ambientes promovem saúde, convivência e qualidade de vida. A nova quadra society será mais um ponto de encontro para as famílias do Fazenda Grande e uma oportunidade para incentivar a prática esportiva entre crianças e jovens”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.

Além da quadra, o espaço contará com estrutura planejada para proporcionar mais conforto e segurança aos usuários. A obra será executada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e integra o conjunto de investimentos da prefeitura na melhoria, requalificação e ampliação dos espaços públicos da cidade.

“A implantação da quadra atende a uma demanda importante dos moradores e amplia as oportunidades de esporte, lazer e integração para toda a comunidade”, destacou o gestor da Smisp, Jeferson Coimbra.