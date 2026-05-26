Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) prenderam um homem por tráfico de drogas na região conhecida como “favelinha do sítio”, no bairro São José, em Campo Limpo Paulista. Durante a tentativa de fuga, o suspeito ainda tentou invadir casas da comunidade, mas acabou detido. Com ele foram apreendidas mais de 1000 porções de drogas.

Os patrulheiros Max, Fortunato e Hashiba realizavam patrulhamento em uma área de difícil acesso quando flagraram o suspeito próximo a um bar. Ao perceber a aproximação da viatura, ele saiu correndo pelas vielas e tentou se esconder em imóveis da região. Primeiro, tentou entrar em uma casa com o portão trancado. Em seguida, tentou acessar outro imóvel, mas a porta também estava fechada.

Enquanto buscava outra rota de fuga, acabou alcançado e detido pelos agentes.