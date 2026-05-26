26 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TENTATIVA DE FUGA

Traficante tenta invadir casas na 'favela do sítio' e acaba preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Com ele foram apreendidas mais de 1000 porções de drogas
Com ele foram apreendidas mais de 1000 porções de drogas

Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) prenderam um homem por tráfico de drogas na região conhecida como “favelinha do sítio”, no bairro São José, em Campo Limpo Paulista. Durante a tentativa de fuga, o suspeito ainda tentou invadir casas da comunidade, mas acabou detido. Com ele foram apreendidas mais de 1000 porções de drogas.

Os patrulheiros Max, Fortunato e Hashiba realizavam patrulhamento em uma área de difícil acesso quando flagraram o suspeito próximo a um bar. Ao perceber a aproximação da viatura, ele saiu correndo pelas vielas e tentou se esconder em imóveis da região. Primeiro, tentou entrar em uma casa com o portão trancado. Em seguida, tentou acessar outro imóvel, mas a porta também estava fechada.

Enquanto buscava outra rota de fuga, acabou alcançado e detido pelos agentes.

Com ele, os guardas encontraram uma sacola e uma mochila contendo grande quantidade de drogas fracionadas e prontas para a venda.

O suspeito foi conduzido à delegacia pelos agentes da Romu - divisão especializada da Guarda Municipal que voltou recentemente às atividades -, e teve a prisão em flagrante ratificada pelo delegado de plantão.

APREENSÃO
359 invólucros e papelotes de maconha
319 eppendorfs de cocaína
292 eppendorfs de crack
48 papelotes de Ice
53 invólucros de lança-perfume
R$446,00
1 aparelho celular

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários