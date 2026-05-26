Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) prenderam um homem por tráfico de drogas na região conhecida como “favelinha do sítio”, no bairro São José, em Campo Limpo Paulista. Durante a tentativa de fuga, o suspeito ainda tentou invadir casas da comunidade, mas acabou detido. Com ele foram apreendidas mais de 1000 porções de drogas.
Os patrulheiros Max, Fortunato e Hashiba realizavam patrulhamento em uma área de difícil acesso quando flagraram o suspeito próximo a um bar. Ao perceber a aproximação da viatura, ele saiu correndo pelas vielas e tentou se esconder em imóveis da região. Primeiro, tentou entrar em uma casa com o portão trancado. Em seguida, tentou acessar outro imóvel, mas a porta também estava fechada.
Enquanto buscava outra rota de fuga, acabou alcançado e detido pelos agentes.
Com ele, os guardas encontraram uma sacola e uma mochila contendo grande quantidade de drogas fracionadas e prontas para a venda.
O suspeito foi conduzido à delegacia pelos agentes da Romu - divisão especializada da Guarda Municipal que voltou recentemente às atividades -, e teve a prisão em flagrante ratificada pelo delegado de plantão.
APREENSÃO
359 invólucros e papelotes de maconha
319 eppendorfs de cocaína
292 eppendorfs de crack
48 papelotes de Ice
53 invólucros de lança-perfume
R$446,00
1 aparelho celular