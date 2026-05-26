O Podcast JJ, exibido na última sexta-feira (22), com o vice-prefeito Ricardo Benassi (PSD), repercutiu o fim de semana todo. Alguns sites reproduziram a entrevista dada à editora-chefe do Grupo JJ, Ariadne Gattolini. Uma das pessoas que deram apoio a Benassi foi o vice-prefeito de São Paulo, coronel Mello: “Parabéns por se posicionar e ser fiel aos seus eleitores. A política não é fácil para quem quer fazer o certo”. O vice-prefeito de SP é conhecido por denunciar irregularidades dentro da própria Prefeitura de São Paulo.
Crescimento urbano
A Prefeitura de Jundiaí anunciou, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, a articulação de obras estruturantes que acompanhem o crescimento na região para melhorar a mobilidade urbana e regional no município. Entre as articulações estão obras ligadas ao Trem Intercidades (TIC), novas transposições na Rodovia Anhanguera e a ampliação de faixas em corredores viários considerados estratégicos para o trânsito da cidade. Segundo a administração municipal, as ações fazem parte da campanha “O futuro pede passagem”, voltada ao planejamento de longo prazo e à melhoria da fluidez viária em meio ao crescimento urbano de Jundiaí.
Debate público
Parlamentares e comunidade civil discutem, na próxima quinta-feira (29), duas audiências públicas na Câmara Municipal de Jundiaí. A partir das 9h, representantes da Unidade de Gestão de Finanças da cidade irão apresentar a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026. Já a partir das 18h, será discutido o projeto que proíbe procedimentos administrativos para fins imobiliários na Serra do Japi.
Saneamento básico em Itatiba
A Câmara Municipal de Itatiba realiza hoje (26), às 17h, a segunda reunião da Comissão Especial de Inquérito (CEI) criada para apurar os serviços prestados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) no município. A fase inicial dos trabalhos será voltada à produção de provas, com coleta de documentos, diligências técnicas e oitivas de pessoas atingidas por falhas na prestação de serviços da companhia. Ao final dos trabalhos, será elaborado um relatório com a síntese das provas produzidas, análise dos fatos apurados, identificação de irregularidades e apontamento das medidas cabíveis.
Formação cidadã na região
Os vereadores-Mirins de Cajamar participaram, na última sexta-feira (22), de uma visita à Câmara Municipal de São Paulo, considerada a maior do Brasil, em uma atividade voltada à formação política e cidadã dos jovens. Os estudantes realizaram atividades de visita ao local e troca de conversas com os parlamentares. Segundo o Legislativo de Cajamar, a iniciativa proporcionou um dia de aprendizado, troca de experiências e aproximação dos jovens com o funcionamento do Poder Legislativo, incentivando maior participação cidadã e interesse pela política. Também ocorreu, no mesmo dia, a primeira sessão Ordinária da Câmara Mirim de Jundiaí
Fim da Escala 6x1
Lideranças da Câmara dos Deputados e o governo federal anunciaram nesta segunda-feira (25) um acordo para implementação gradual da redução da jornada de trabalho e do fim da escala 6x1 no país. Pela proposta em discussão no Congresso Nacional, a jornada semanal cairá das atuais 44 para 40 horas em um período de um ano. Segundo o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), a primeira mudança prevê a redução de 44 para 42 horas semanais em até 60 dias após a promulgação da emenda. No mesmo prazo, passa a valer a mudança da escala 6x1 para o modelo 5x2, garantindo dois dias de descanso a cada cinco trabalhados. A proposta ainda precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado