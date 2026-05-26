O Podcast JJ, exibido na última sexta-feira (22), com o vice-prefeito Ricardo Benassi (PSD), repercutiu o fim de semana todo. Alguns sites reproduziram a entrevista dada à editora-chefe do Grupo JJ, Ariadne Gattolini. Uma das pessoas que deram apoio a Benassi foi o vice-prefeito de São Paulo, coronel Mello: “Parabéns por se posicionar e ser fiel aos seus eleitores. A política não é fácil para quem quer fazer o certo”. O vice-prefeito de SP é conhecido por denunciar irregularidades dentro da própria Prefeitura de São Paulo.

Crescimento urbano

A Prefeitura de Jundiaí anunciou, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, a articulação de obras estruturantes que acompanhem o crescimento na região para melhorar a mobilidade urbana e regional no município. Entre as articulações estão obras ligadas ao Trem Intercidades (TIC), novas transposições na Rodovia Anhanguera e a ampliação de faixas em corredores viários considerados estratégicos para o trânsito da cidade. Segundo a administração municipal, as ações fazem parte da campanha “O futuro pede passagem”, voltada ao planejamento de longo prazo e à melhoria da fluidez viária em meio ao crescimento urbano de Jundiaí.

Debate público

Parlamentares e comunidade civil discutem, na próxima quinta-feira (29), duas audiências públicas na Câmara Municipal de Jundiaí. A partir das 9h, representantes da Unidade de Gestão de Finanças da cidade irão apresentar a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026. Já a partir das 18h, será discutido o projeto que proíbe procedimentos administrativos para fins imobiliários na Serra do Japi.

Saneamento básico em Itatiba