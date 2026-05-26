Vereadores vão apreciar nesta noite (26) o Projeto de Lei nº 14.839/2025 voltado ao combate, prevenção e fiscalização dos pancadões em Jundiaí. A proposta prevê complementar a já existente Lei do Silêncio com a criação de um sistema integrado de atuação entre órgãos de segurança pública e fiscalização. O objetivo é controlar a realização de pancadões e eventos irregulares no município.

Segundo o autor, Leandro Basson (PL), “o projeto tem foco específico nos pancadões e complementa a já existente Lei do Silêncio no município, que é uma ferramenta importante para fiscalização de ruídos”. O texto cria regras de participação integrada da Guarda Municipal, Departamento de Trânsito e Fiscalização do Comércio, com ações coordenadas de monitoramento, fiscalização, dispersão de aglomerações e combate a irregularidades relacionadas a esse tipo de evento.

O projeto também autoriza o uso de câmeras de segurança, drones e sistemas de reconhecimento de imagens, além da possibilidade de apreensão de equipamentos de som utilizados nos eventos e aplicação de multas e sanções aos organizadores. A proposta estabelece ainda que estabelecimentos comerciais que incentivem ou permitam pancadões ilegais poderão ser interditados e perder temporariamente a licença de funcionamento.