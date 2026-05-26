Guardas municipais prenderam um homem por tráfico de drogas, no Jardim Colina da Serra, em Cabreúva.
Os guardas faziam patrulhamento próximo à Escola Estadual Eugênia Ferrarezi Nunes, onde existe um ponto de tráfico, quando avistaram um traficante com uma sacola nas mãos.
Ao notar a viatura ele correu, mas foi perseguido e detido.
Na sacola que carregava foram encontradas 116 pedras de crack, 50 porções de cocaína e R$ 120.
Ele foi conduzido à delegacia, onde o delegado determinou sua prisão em flagrante.