26 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TRÁFICO DE DROGAS

GM prende traficante ao lado de escola

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O homem correu, mas foi perseguido e detido pelos guardas municipais
O homem correu, mas foi perseguido e detido pelos guardas municipais

Guardas municipais prenderam um homem por tráfico de drogas, no Jardim Colina da Serra, em Cabreúva.

Os guardas faziam patrulhamento próximo à Escola Estadual Eugênia Ferrarezi Nunes, onde existe um ponto de tráfico, quando avistaram um traficante com uma sacola nas mãos.

Ao notar a viatura ele correu, mas foi perseguido e detido.

Na sacola que carregava foram encontradas 116 pedras de crack, 50 porções de cocaína e R$ 120.

Ele foi conduzido à delegacia, onde o delegado determinou sua prisão em flagrante.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários