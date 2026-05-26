Guardas municipais prenderam um homem por tráfico de drogas, no Jardim Colina da Serra, em Cabreúva.

Os guardas faziam patrulhamento próximo à Escola Estadual Eugênia Ferrarezi Nunes, onde existe um ponto de tráfico, quando avistaram um traficante com uma sacola nas mãos.

Ao notar a viatura ele correu, mas foi perseguido e detido.