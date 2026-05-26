O Time Jundiaí de Ginástica Artística Masculina estreou na temporada neste domingo (24) com medalhas na primeira etapa do Troféu Destaque da Liga, disputada no Ginásio Anexo do Bolão, em Jundiaí. A competição reuniu equipes de diferentes cidades e contou com grande presença de público. A delegação jundiaiense participou com duas equipes na categoria sub-16.

A equipe do Grupo 2 conquistou a medalha de prata, terminando apenas 0,6 ponto atrás da campeã da etapa. Entre os destaques individuais, Leonardo Morita garantiu prata no cavalo, nas paralelas e na barra fixa, além de bronze no individual geral. Natan Paixão Henrique ficou com o ouro no solo, prata no cavalo e no individual geral, além de bronzes nas argolas, salto e paralelas.

Antônio Vieira Rabelo também subiu ao pódio com a medalha de prata no salto. A equipe vice-campeã foi formada por Leonardo Morita, Ryan Medeiros, Natan Paixão Henrique e Antônio Rabelo. O desempenho colocou o Time Jundiaí entre os principais destaques da etapa de abertura da temporada.