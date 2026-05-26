26 de maio de 2026
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GINÁSTICA ARTÍSTICA

Time Jundiaí conquista prata e bronze na Ginástica Artística

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipes sub-16 se destacam em etapa realizada no Bolão, em Jundiaí
Equipes sub-16 se destacam em etapa realizada no Bolão, em Jundiaí

O Time Jundiaí de Ginástica Artística Masculina estreou na temporada neste domingo (24) com medalhas na primeira etapa do Troféu Destaque da Liga, disputada no Ginásio Anexo do Bolão, em Jundiaí. A competição reuniu equipes de diferentes cidades e contou com grande presença de público. A delegação jundiaiense participou com duas equipes na categoria sub-16.

A equipe do Grupo 2 conquistou a medalha de prata, terminando apenas 0,6 ponto atrás da campeã da etapa. Entre os destaques individuais, Leonardo Morita garantiu prata no cavalo, nas paralelas e na barra fixa, além de bronze no individual geral. Natan Paixão Henrique ficou com o ouro no solo, prata no cavalo e no individual geral, além de bronzes nas argolas, salto e paralelas.

Antônio Vieira Rabelo também subiu ao pódio com a medalha de prata no salto. A equipe vice-campeã foi formada por Leonardo Morita, Ryan Medeiros, Natan Paixão Henrique e Antônio Rabelo. O desempenho colocou o Time Jundiaí entre os principais destaques da etapa de abertura da temporada.

Já a equipe do Grupo 3 conquistou a medalha de bronze com atletas mais jovens, incluindo um estreante. Gabriel Gilioli e André Millani ficaram com a prata no cavalo com alças. O grupo foi composto por Heitor Rodrigues, Gabriel Gilioli, Rafael Rabelo, André Millani, Francisco Souza e Raul Pereira.

A comissão técnica do Time Jundiaí é formada pelos professores Thiago Gaudensi Costa e Juliano Vendramin de Azevedo. A preparação física dos atletas é realizada por Bruno Mazzuco.

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