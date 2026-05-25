O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou nesta segunda-feira (25) a expulsão do ex-presidente Andrés Sanchez do quadro associativo do clube. A decisão foi tomada após votação no Parque São Jorge, com 112 votos favoráveis, 49 contrários e seis abstenções.

O processo interno investigou o uso do cartão corporativo do Corinthians para despesas pessoais entre 2018 e 2021, período em que Andrés ocupava a presidência do clube. Segundo cálculos do Ministério Público de São Paulo, os valores questionados ultrapassam R$ 480 mil, já com correção monetária e juros.

A Comissão de Ética do Corinthians concluiu que o ex-dirigente não apresentou comprovação suficiente de que os gastos tinham relação institucional com o clube. O parecer recomendando a expulsão já havia sido aprovado internamente antes da votação definitiva do Conselho Deliberativo.

