O congelamento de óvulos tem se tornado uma alternativa cada vez mais procurada por mulheres que desejam adiar a maternidade, seja por questões profissionais, pessoais ou de saúde. Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o número de ciclos de congelamento aumentou 98% entre 2020 e 2023 no Brasil, especialmente entre mulheres com menos de 35 anos.

Apesar da popularização do procedimento e dos avanços da medicina reprodutiva, dúvidas sobre segurança, riscos e chances reais de sucesso ainda geram debate entre especialistas e pacientes. O tema voltou a ganhar destaque este ano com a morte da juíza Mariana Francisco Ferreira, de 34 anos, no início deste mês, e da terapeuta Gabriele Martins, de 31 anos, em fevereiro, ambas após a realização do procedimento.

Mesmo com esses casos, a medicina moderna considera o congelamento de óvulo um procedimento seguro. De acordo com Rogério Bonassi Machado (61), médico ginecologista, professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí e diretor científico da Associação Brasileira de Climatério, seguro não significa isento de riscos. “O procedimento, quando realizado em centros habilitados, por equipes experientes, com avaliação clínica adequada e protocolos bem estabelecidos é seguro, mas casos graves, apesar de raros, podem ocorrer, sobretudo relacionados a complicações da punção ovariana, sangramentos, infecções, eventos anestésicos ou síndrome de hiperestimulação ovariana”.