As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 estão abertas. Estudantes de todo o país podem se inscrever por meio do site do Enem até o dia 5 de junho. As taxa de inscrição é R$ 85 e o pagamento pode ser feito até o dia 10 de junho. As provas serão aplicadas em novembro, nos dias 8 e 15.

Inscrição automática

Em 2026, o exame traz uma novidade: alunos que vão concluir o 3° do ensino médio neste ano serão inscritos para o exame de maneira automática. As inscrições automáticas serão realizadas por meio de dados encaminhados ao Ministério da Educação pelas redes de ensino.

O aluno precisará confirmar a participação no exame e escolher o idioma da prova de língua estrangeira que desejar fazer, além de informar o município onde realizará a prova e solicitar recursos de acessibilidade, se necessário.

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