As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 estão abertas. Estudantes de todo o país podem se inscrever por meio do site do Enem até o dia 5 de junho. As taxa de inscrição é R$ 85 e o pagamento pode ser feito até o dia 10 de junho. As provas serão aplicadas em novembro, nos dias 8 e 15.
Inscrição automática
Em 2026, o exame traz uma novidade: alunos que vão concluir o 3° do ensino médio neste ano serão inscritos para o exame de maneira automática. As inscrições automáticas serão realizadas por meio de dados encaminhados ao Ministério da Educação pelas redes de ensino.
O aluno precisará confirmar a participação no exame e escolher o idioma da prova de língua estrangeira que desejar fazer, além de informar o município onde realizará a prova e solicitar recursos de acessibilidade, se necessário.
Mais locais de prova
A estimativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pela aplicação do certame, é de que neste ano haja um aumento de 10 mil locais de prova em todo o Brasil.
O MEC calcula que 80% dos alunos da rede pública irão fazer as provas na própria escola onde estudam. O ministério estudo a possibilidade de apoio de transporte e deslocamento para os estudantes que precisarem fazer o exame em outras cidades.