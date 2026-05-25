Entre os meses de junho e julho, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP), via unidade do Sebrae Aqui, em parceria com a Prefeitura e a Associação Comercial e Industrial (ACE) de Itupeva, promove uma trilha de capacitações gratuitas com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo local. As vagas são limitadas.
As atividades contam com cursos presenciais e on-line voltados para gestão financeira, vendas, atendimento, marketing digital e uso de ferramentas de inteligência artificial nos negócios. As pessoas interessadas podem obter mais informações e se inscreverem via WhatsApp (11) 4591-8160.
A iniciativa busca apoiar os pequenos negócios e comerciantes, com foco nos Microempreendedores Individuais (MEIs), oferecendo conteúdo prático e acessível em áreas estratégicas para o crescimento das empresas. De acordo com dados do Portal do Empreendedor, Itupeva tem pouco mais de 6.900 MEIs registrados, sendo o 10º município com mais registros na região de Jundiaí.
Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Carla Malavacci, investir em capacitações já é uma necessidade para esses MEIs que desejam fortalecer e expandir o próprio negócio. “Estruturamos toda essa programação no formato de trilha justamente para proporcionar uma jornada completa de aprendizado. A proposta é que o empreendedor percorra todas as etapas, passando por temas fundamentais como gestão, vendas, atendimento, marketing digital e novas tecnologias, construindo conhecimento de forma integrada”, comenta.
Entre os destaques da programação está a oficina “Faça Fácil: Inove no design com Canva IA + Faça Fácil: Conteúdo que Vende com ChatGPT”, que abordará o uso de ferramentas de inteligência artificial para criação de conteúdo e fortalecimento da presença digital das marcas.
Os cursos presenciais serão realizados no Fundo Social de Solidariedade de Itupeva, localizado na rua Professora Deolinda Silveira Camargo, 100, Jardim São Vicente. Já as capacitações on-line poderão ser acompanhadas remotamente pelos participantes inscritos.
Serviço
Trilha gratuita para empreendedores e empreendedoras de Itupeva
- 16/06, às 18h — Faça fluxo de caixa e saiba para onde vai seu dinheiro (Presencial);
- 18/06, às 18h — Faça suas vendas decolarem (Online);
- 23/06, às 18h — Faça o preço certo e não perca dinheiro (Presencial);
- 25/06, às 18h — Faça do atendimento uma ótima experiência (Online);
- 30/06, às 18h — Faça Fácil: Inove no design com Canva IA + Faça Fácil.
Conteúdo que Vende com ChatGPT (Presencial)
- 02/07, às 18h — Faça Fácil: WhatsApp Business Atendimento que Vende + Faça Fácil: Domine Anúncios no Instagram (Online).