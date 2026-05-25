Entre os meses de junho e julho, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP), via unidade do Sebrae Aqui, em parceria com a Prefeitura e a Associação Comercial e Industrial (ACE) de Itupeva, promove uma trilha de capacitações gratuitas com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo local. As vagas são limitadas.

As atividades contam com cursos presenciais e on-line voltados para gestão financeira, vendas, atendimento, marketing digital e uso de ferramentas de inteligência artificial nos negócios. As pessoas interessadas podem obter mais informações e se inscreverem via WhatsApp (11) 4591-8160.

A iniciativa busca apoiar os pequenos negócios e comerciantes, com foco nos Microempreendedores Individuais (MEIs), oferecendo conteúdo prático e acessível em áreas estratégicas para o crescimento das empresas. De acordo com dados do Portal do Empreendedor, Itupeva tem pouco mais de 6.900 MEIs registrados, sendo o 10º município com mais registros na região de Jundiaí.