O Time Jundiaí encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro de Inverno de Tênis de Mesa, disputado entre os dias 13 e 23 de maio, com três medalhas e resultados expressivos em diferentes categorias. A delegação voltou da competição nacional com duas pratas nas duplas, um bronze e colocações de destaque nas disputas individuais.

As medalhas de prata foram conquistadas pelas duplas Kauan Silva e Alexandre Iha, no Absoluto E, e Arthur Bernardi e Gabriel Beisigel, no Absoluto F. Já a medalha de bronze veio na categoria Master 30, com Nicholas Castilho e Michel Sartorato.

Nas disputas individuais realizadas no sábado (23), Nicholas Castilho avançou até as oitavas de final da categoria Master 35, encerrando a competição com a nona colocação. Edison Mussi também terminou em nono lugar no Master 55 após avançar ao mata-mata da categoria.