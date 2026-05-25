25 de maio de 2026
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EM SÃO PAULO

Cocen Piratininga vai à inauguração de Gerência Regional da Aneel

Por Redação | Sincomercio Jundiaí e Região
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Edison Maltoni (à direita) é presidente do Cocen Piratininga, além de presidir também o Sincomercio e a CDL Jundiaí
Edison Maltoni (à direita) é presidente do Cocen Piratininga, além de presidir também o Sincomercio e a CDL Jundiaí

O presidente do Concelho de Consumidores da CPFL (Cocen) Piratininga, Edison Maltoni, participou nesta quarta-feira (20), em São Paulo, da inauguração oficial da Gerência Regional de Fiscalização Sudeste da Aneel. O evento marca um momento histórico para o setor elétrico nacional, sendo esta a primeira unidade regional da Aneel instalada fora de Brasília, reforçando a descentralização das atividades da agência e ampliando sua proximidade com os estados, consumidores e agentes do setor elétrico.

A cerimônia reuniu autoridades, representantes institucionais, dirigentes do setor energético, conselhos de consumidores e lideranças ligadas à regulação e fiscalização dos serviços de energia elétrica no país. Durante o encontro, foram apresentados os fundamentos legais que autorizam a criação de unidades regionais da agência, além da estrutura operacional da nova Gerência Regional Sudeste, que terá atuação na fiscalização técnica dos serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica nos quatro estados da região Sudeste.

Representando o Cocen Piratininga, Edison Maltoni ressaltou a importância estratégica da iniciativa para o fortalecimento do diálogo institucional e para maior aproximação entre a Aneel e os consumidores brasileiros. “A presença regional da Aneel em São Paulo representa um avanço importante para o setor elétrico nacional. Aproxima a agência das realidades regionais, fortalece a fiscalização e amplia o relacionamento com os conselhos de consumidores, entidades e toda a sociedade”, destacou Maltoni.

A nova estrutura também deverá ampliar a capacidade de atendimento, protocolos físicos e digitais, além de fortalecer as ações técnicas e operacionais de fiscalização na principal região econômica do país. Durante a solenidade, autoridades participaram do descerramento oficial da placa inaugural da Gerência Regional de Fiscalização Sudeste, simbolizando uma nova etapa da atuação institucional da Agência Nacional de Energia Elétrica no Brasil.

A participação do Cocen Piratininga reforça o compromisso da entidade com a defesa dos consumidores de energia elétrica, o fortalecimento do setor e o acompanhamento permanente das políticas públicas relacionadas à energia no país.

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