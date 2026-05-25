O presidente do Concelho de Consumidores da CPFL (Cocen) Piratininga, Edison Maltoni, participou nesta quarta-feira (20), em São Paulo, da inauguração oficial da Gerência Regional de Fiscalização Sudeste da Aneel. O evento marca um momento histórico para o setor elétrico nacional, sendo esta a primeira unidade regional da Aneel instalada fora de Brasília, reforçando a descentralização das atividades da agência e ampliando sua proximidade com os estados, consumidores e agentes do setor elétrico.

A cerimônia reuniu autoridades, representantes institucionais, dirigentes do setor energético, conselhos de consumidores e lideranças ligadas à regulação e fiscalização dos serviços de energia elétrica no país. Durante o encontro, foram apresentados os fundamentos legais que autorizam a criação de unidades regionais da agência, além da estrutura operacional da nova Gerência Regional Sudeste, que terá atuação na fiscalização técnica dos serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica nos quatro estados da região Sudeste.