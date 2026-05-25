Uma abordagem da Polícia Militar no bairro Lauzane Paulista, na zona norte da capital paulista, terminou com a apreensão de 207 canetas emagrecedoras falsificadas e a prisão em flagrante de dois homens, de 35 e 43 anos, no domingo (24). Além dos medicamentos irregulares, os policiais encontraram 23 frascos com líquido incolor dentro do veículo.
Os agentes realizavam patrulhamento na região quando perceberam o comportamento suspeito do motorista, que demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura. Diante da atitude, a equipe deu ordem de parada e realizou a vistoria no veículo.
Durante as buscas, os policiais localizaram as canetas emagrecedoras falsificadas e os frascos armazenados no carro. A dupla foi levada ao 72º Distrito Policial, na Vila Penteado, onde prestou depoimento.
As investigações apontaram que os produtos pertenciam ao proprietário do veículo. Segundo a apuração policial, a companheira dele mantém uma clínica de estética onde os medicamentos irregulares seriam utilizados.
Os dois homens permaneceram presos e à disposição da Justiça. Os medicamentos e o veículo foram apreendidos para perícia. O caso foi registrado como falsificação de produtos terapêuticos ou medicinais, além de apreensão de objeto e veículo. As investigações prosseguem.