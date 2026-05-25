25 de maio de 2026
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CAPITAL

Polícia prende dupla com canetas emagrecedoras falsificadas em SP

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Governo de SP
Abordagem da Polícia Militar veio durante patrulhamento na região
Abordagem da Polícia Militar veio durante patrulhamento na região

Uma abordagem da Polícia Militar no bairro Lauzane Paulista, na zona norte da capital paulista, terminou com a apreensão de 207 canetas emagrecedoras falsificadas e a prisão em flagrante de dois homens, de 35 e 43 anos, no domingo (24). Além dos medicamentos irregulares, os policiais encontraram 23 frascos com líquido incolor dentro do veículo.

Os agentes realizavam patrulhamento na região quando perceberam o comportamento suspeito do motorista, que demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura. Diante da atitude, a equipe deu ordem de parada e realizou a vistoria no veículo.

Durante as buscas, os policiais localizaram as canetas emagrecedoras falsificadas e os frascos armazenados no carro. A dupla foi levada ao 72º Distrito Policial, na Vila Penteado, onde prestou depoimento.

As investigações apontaram que os produtos pertenciam ao proprietário do veículo. Segundo a apuração policial, a companheira dele mantém uma clínica de estética onde os medicamentos irregulares seriam utilizados.

Os dois homens permaneceram presos e à disposição da Justiça. Os medicamentos e o veículo foram apreendidos para perícia. O caso foi registrado como falsificação de produtos terapêuticos ou medicinais, além de apreensão de objeto e veículo. As investigações prosseguem.

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