O Time Jundiaí de ginástica de trampolim se destacou na disputa do Campeonato Brasileiro da modalidade por idades, disputado este mês em Natal/RN. Seis integrantes da equipe comandada pelo professor Joanésio Xavier faturaram nove medalhas (tanto em provas individuais como por equipes), sendo duas de ouro, seis de prata e uma de bronze. Os atletas que subiram ao pódio são das categorias Pré-Infantil (9 e 10 anos) e Infantil (11 e 12 anos).

Segundo Xavier, o torneio teve um alto nível técnico e grandes equipes brasileiras, como a Contagem e o Minas Tênis, de Minas Gerais, e os elencos vindos do Rio de Janeiro Instituto Tatiana Figueiredo, Ramirez Pala, Piraí e Pinheiral. “Nossos atletas vêm treinando com bastante dedicação e adaptação técnica. São duas horas diárias de muito empenho”, revelou o treinador, que está à frente do time desde 2001.