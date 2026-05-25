O Time Jundiaí de ginástica de trampolim se destacou na disputa do Campeonato Brasileiro da modalidade por idades, disputado este mês em Natal/RN. Seis integrantes da equipe comandada pelo professor Joanésio Xavier faturaram nove medalhas (tanto em provas individuais como por equipes), sendo duas de ouro, seis de prata e uma de bronze. Os atletas que subiram ao pódio são das categorias Pré-Infantil (9 e 10 anos) e Infantil (11 e 12 anos).
Segundo Xavier, o torneio teve um alto nível técnico e grandes equipes brasileiras, como a Contagem e o Minas Tênis, de Minas Gerais, e os elencos vindos do Rio de Janeiro Instituto Tatiana Figueiredo, Ramirez Pala, Piraí e Pinheiral. “Nossos atletas vêm treinando com bastante dedicação e adaptação técnica. São duas horas diárias de muito empenho”, revelou o treinador, que está à frente do time desde 2001.
Subiram no lugar mais alto do pódio em Natal Lucas Borçal e Rafael Castro (Trampolim Sincronizado) e Lucca Bressani (categoria Duplo-Mini). “Estou muito orgulhoso dos resultados de todo o Time Jundiaí e com a minha vitória na prova individual. As séries que fiz no Brasileiro foram com grau de dificuldade maior”, disse Lucca, da categoria Infantil.
Lucca: conselhos da mãe ex-atleta
O campeão brasileiro de ginástica de trampolim (categoria Duplo-Mini), Lucca Bressani, conta com um apoio especial de sua família no incentivo à prática esportiva. Sua mãe, Lilian, que acompanha de perto a carreira do filho, foi atleta do Time Jundiaí de Handebol por 15 anos, tendo sido comandada pela então treinadora Rita Orsi, hoje secretária de Esporte e Lazer de Jundiaí. Lilian não dá só amor e apoio a Lucca na trajetória do jovem na ginástica, mas orienta e aconselha.
“Ele já praticou natação, futebol, futsal e handebol, mas foi na ginástica que encontrou seu caminho. Minha intenção é fazer do Lucca um ser humano melhor através do esporte, como aconteceu comigo”, disse. “Esta é a função mais difícil da minha vida. Meu filho faz ginástica por vontade própria e adora estar no Time Jundiaí. Passou a competir porque quis e eu o apoio desde o início. Deixar de treinar nunca passou pela cabeça dele. O Lucca melhorou demais como pessoa, é ótimo aluno e totalmente focado nos treinamentos e nas competições de ginástica”, finalizou Lilian, que quando jogava foi treinada também pelas técnicas Edy, Alessandra Amorim, Preta e Marli Bastos, referências da modalidade no município.