Neste domingo (24) foi comemorado o Dia Nacional do Café, data que celebra uma das bebidas mais amadas do país. Em Jundiaí e região, o grão, além de muito apreciado, também movimenta um mercado milionário. De acordo com dados do Índice de Potencial de Consumo (IPC Maps), o consumo de café deve movimentar cerca de R$ 81,3 milhões em Jundiaí ao longo de 2026.

Este valor deve representar crescimento de 7,1% em relação ao ano passado, quando os gastos com o produto somaram R$ 75,9 milhões no município. Em Jundiaí, a classe C concentra a maior fatia do consumo, com previsão de R$ 32 milhões em gastos ao longo do ano, seguida pela classe B, com R$ 30,1 milhões. Já a classe A deve movimentar R$ 14,3 milhões, enquanto as classes D/E somam R$ 4,7 milhões.

Entre as faixas de renda, o maior avanço percentual na cidade foi registrado nas classes D/E, com crescimento de 15,6% em relação ao ano anterior. A classe C também apresentou expansão significativa, de 14%. Em contrapartida, a classe B teve retração de 7,6%. Os dados consideram despesas com pó de café, cápsulas e também o consumo fora de casa, como cafeterias e restaurantes.