Para discutir os desafios jurídicos, regulatórios e criminais envolvendo as bets, a Comissão de Direito Penal da 33ª Seção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Jundiaí promove uma palestra com Rogério Neres de Sousa. O tema da palestra é "As bets como setor de risco para a lavagem de dinheiro".

O palestrante, Rogério Neres de Sousa, é mestre em Direito Penal, pós-graduado em Direito Penal Econômico e especialista em Processo Penal. Também é professor e orientador científico do Projeto Laboratório de Ciências Criminais.

Para participar, é necessária inscrição prévia, que pode ser feita pelo link: https://forms.gle/8hEDezgFM6cTRgNF6. A OAB Jundiaí fica na rua Rangel Pestana, 636, Centro.