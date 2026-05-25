25 de maio de 2026
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RISCOS CRIMINAIS

OAB Jundiaí promove debate sobre bets e lavagem de dinheiro

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O palestrante, Rogério Neres de Sousa, é mestre em Direito Penal, pós-graduado em Direito Penal Econômico e especialista em Processo Penal
O palestrante, Rogério Neres de Sousa, é mestre em Direito Penal, pós-graduado em Direito Penal Econômico e especialista em Processo Penal

Para discutir os desafios jurídicos, regulatórios e criminais envolvendo as bets, a Comissão de Direito Penal da 33ª Seção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Jundiaí promove uma palestra com Rogério Neres de Sousa. O tema da palestra é "As bets como setor de risco para a lavagem de dinheiro".

O palestrante, Rogério Neres de Sousa, é mestre em Direito Penal, pós-graduado em Direito Penal Econômico e especialista em Processo Penal. Também é professor e orientador científico do Projeto Laboratório de Ciências Criminais.

Para participar, é necessária inscrição prévia, que pode ser feita pelo link:  https://forms.gle/8hEDezgFM6cTRgNF6. A OAB Jundiaí fica na rua Rangel Pestana, 636, Centro.

Serviço: palestra "As bets como setor de risco para a lavagem de dinheiro"
Quando: 17 de junho, às 19h
Onde: Casa da Advocacia e Cidadania de Jundiaí (rua Rangel Pestana, 636, Centro)
Evento organizado pela Comissão de Direito Penal, com apoio da Comissão Cultural.
Inscrições: https://forms.gle/8hEDezgFM6cTRgNF6

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