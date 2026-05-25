Um homem procurado pela Justiça por dívida superior a R$ 9 mil em pensão alimentícia foi capturado por policiais militares do 1º Pelotão de Força Tática neste domingo (24), no bairro Pinhal, em Cabreúva.

De acordo com a PM, os agentes realizavam patrulhamento quando perceberam um veículo estacionado com um homem no banco traseiro. Ao notar a aproximação da viatura, ele se abaixou, aparentando tentar se esconder.

A atitude levantou suspeitas e motivou a abordagem. Durante a consulta aos dados pessoais, os policiais constataram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 9.536,73.