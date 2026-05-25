Um homem foi preso em flagrante por lesão corporal e injúria contra a própria esposa após uma discussão terminar em agressões mútuas na noite deste domingo (24), no bairro Bananal, em Cabreúva.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de violência doméstica. Quando os policiais chegaram ao endereço, o casal já estava mais calmo.

Segundo relato dos envolvidos, eles participavam de uma confraternização entre os dois e haviam consumido bebida alcoólica. Em determinado momento, iniciou-se uma discussão motivada por um celular.