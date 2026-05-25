Um homem foi preso em flagrante por lesão corporal e injúria contra a própria esposa após uma discussão terminar em agressões mútuas na noite deste domingo (24), no bairro Bananal, em Cabreúva.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de violência doméstica. Quando os policiais chegaram ao endereço, o casal já estava mais calmo.
Segundo relato dos envolvidos, eles participavam de uma confraternização entre os dois e haviam consumido bebida alcoólica. Em determinado momento, iniciou-se uma discussão motivada por um celular.
A troca de ofensas evoluiu para agressões físicas. Ainda conforme apurado pelos policiais, o casal já tinha histórico de conflitos semelhantes, inclusive com registro anterior de Boletim de Ocorrência feito pelo marido.
Após ouvirem as partes, os policiais conduziram ambos a uma unidade de saúde, onde receberam atendimento médico, foram medicados e posteriormente liberados.
Na sequência, o casal foi encaminhado à delegacia, onde o delegado responsável determinou a prisão em flagrante do homem pelos crimes de lesão corporal e injúria no contexto de violência doméstica.