25 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FLAGRANTE

Casal troca agressões por causa de celular e o marido acaba preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O casal foi encaminhado ao DP, onde o marido foi preso
O casal foi encaminhado ao DP, onde o marido foi preso

Um homem foi preso em flagrante por lesão corporal e injúria contra a própria esposa após uma discussão terminar em agressões mútuas na noite deste domingo (24), no bairro Bananal, em Cabreúva.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de violência doméstica. Quando os policiais chegaram ao endereço, o casal já estava mais calmo.

Segundo relato dos envolvidos, eles participavam de uma confraternização entre os dois e haviam consumido bebida alcoólica. Em determinado momento, iniciou-se uma discussão motivada por um celular.

A troca de ofensas evoluiu para agressões físicas. Ainda conforme apurado pelos policiais, o casal já tinha histórico de conflitos semelhantes, inclusive com registro anterior de Boletim de Ocorrência feito pelo marido.

Após ouvirem as partes, os policiais conduziram ambos a uma unidade de saúde, onde receberam atendimento médico, foram medicados e posteriormente liberados.

Na sequência, o casal foi encaminhado à delegacia, onde o delegado responsável determinou a prisão em flagrante do homem pelos crimes de lesão corporal e injúria no contexto de violência doméstica.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários