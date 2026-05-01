Um homem de 46 anos, procurado pela Justiça da Paraíba por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, foi capturado nesta quinta-feira (21), no bairro Medeiros, em Jundiaí.

A prisão foi realizada por policiais civis do 7º Distrito Policial de Jundiaí, em apoio à Polícia Civil da Paraíba e à Justiça de Catolé do Rocha - o homem era procurado pela 2ª Vara Mista de Catolé do Rocha e, segundo as investigações, estaria escondido em Jundiaí.

Os investigadores foram até uma obra em construção no bairro Medeiros, onde ele trabalhava como servente, e efetuaram a captura enquanto ele estava em serviço.