Uma jaguatirica invadiu um haras na região do bairro Santa Clara, em Jundiaí, na manhã desta sexta-feira (22), assustando moradores da propriedade. A Guarda Municipal foi acionada e realizou o resgate do animal silvestre.

Atenderam a ocorrência os guardas Damasceno, Fogaça e Fabrício, que inicialmente solicitaram apoio da Associação Mata Ciliar para a captura da jaguatirica, mas sem sucesso no primeiro momento.

Com apoio de outras equipes da GM - Ramos, André Santos e Leonardo; Thompson e o subinspetor Campos; além de Cabral, Robson e Da Silva -, os agentes conseguiram resgatar o animal sem ferimentos.