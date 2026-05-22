22 de maio de 2026
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ESTAVA ASSUSTADA

Jaguatirica invade haras em Jundiaí e é resgatada por GMs

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A jaguatirica foi encaminhada à Mata Ciliar
A jaguatirica foi encaminhada à Mata Ciliar

Uma jaguatirica invadiu um haras na região do bairro Santa Clara, em Jundiaí, na manhã desta sexta-feira (22), assustando moradores da propriedade. A Guarda Municipal foi acionada e realizou o resgate do animal silvestre.

Atenderam a ocorrência os guardas Damasceno, Fogaça e Fabrício, que inicialmente solicitaram apoio da Associação Mata Ciliar para a captura da jaguatirica, mas sem sucesso no primeiro momento.

Com apoio de outras equipes da GM - Ramos, André Santos e Leonardo; Thompson e o subinspetor Campos; além de Cabral, Robson e Da Silva -, os agentes conseguiram resgatar o animal sem ferimentos.

Segundo os guardas, a jaguatirica estava bastante assustada, principalmente porque cães que vivem na propriedade cercavam o animal.

Após o resgate, a jaguatirica foi encaminhada à Mata Ciliar, onde permaneceu sob cuidados veterinários até poder ser devolvida à natureza em segurança.

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