Um homem de 71 anos morreu após ser atropelado no início da noite de sexta-feira (22), na região da Fernão Dias, em Várzea Paulista.
Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento de Urgência (SAU), Polícia Militar e agentes de trânsito foram acionadas para atender a ocorrência. Segundo informações apuradas no local, a vítima, que era funcionário da Prefeitura de Várzea Paulista, atravessava a avenida quando foi atingida por um veículo nas proximidades de um trailer de lanches.
O idoso chegou a ser socorrido pelas equipes de resgate, porém não resistiu aos ferimentos após o atendimento médico.
Ainda de acordo com as informações levantadas, o motorista permaneceu no local, prestou socorro à vítima e realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, e as circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades competentes.
Crédito do texto: PopTV