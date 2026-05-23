23 de maio de 2026
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VÁRZEA PAULISTA

Servidor da prefeitura morre após ser atropelado em avenida

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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O idoso chegou a ser socorrido pelas equipes de resgate, porém não resistiu aos ferimentos
O idoso chegou a ser socorrido pelas equipes de resgate, porém não resistiu aos ferimentos

Um homem de 71 anos morreu após ser atropelado no início da noite de sexta-feira (22), na região da Fernão Dias, em Várzea Paulista.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento de Urgência (SAU), Polícia Militar e agentes de trânsito foram acionadas para atender a ocorrência. Segundo informações apuradas no local, a vítima, que era funcionário da Prefeitura de Várzea Paulista, atravessava a avenida quando foi atingida por um veículo nas proximidades de um trailer de lanches.

O idoso chegou a ser socorrido pelas equipes de resgate, porém não resistiu aos ferimentos após o atendimento médico.

Ainda de acordo com as informações levantadas, o motorista permaneceu no local, prestou socorro à vítima e realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, e as circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades competentes.

Crédito do texto: PopTV

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