22 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FLAGRANTE

Polícia prende suspeito de matar idoso no Centro de Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ
O suspeito foi conduzido ao DP, onde ficou preso em flagrante
O suspeito foi conduzido ao DP, onde ficou preso em flagrante

Um homem suspeito de matar um idoso de 86 anos a facadas na região central de Jundiaí foi preso nesta quinta-feira (21) por policiais civis do 7º Distrito Policial.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em uma residência na região da Vila Nambi, justamente no momento em que se preparava para deixar a cidade.

Durante a operação, os investigadores apreenderam as roupas utilizadas por ele no dia do crime, além do canivete apontado como a arma usada no assassinato.

Conforme apuração do Jornal de Jundiaí, o homem alegou ter cometido o ataque por vingança, afirmando que a vítima teria abusado sexualmente de uma parente dele anos atrás.

Ainda de acordo com a polícia, ele já organizava malas para fugir quando foi preso pelos agentes.

O suspeito foi conduzido ao distrito policial, onde permaneceu preso em flagrante.

O CASO

O crime aconteceu na noite de quarta-feira (20), no Centro de Jundiaí. A vítima foi atingida por três facadas nas costas.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar, que enviou equipes da 1ª Companhia do 11º Batalhão ao local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros chegaram a iniciar os procedimentos de socorro, mas o idoso morreu ainda no local.

Durante as investigações iniciais, testemunhas prestaram informações aos policiais e imagens de câmeras de monitoramento foram analisadas para auxiliar na identificação do autor.

Apesar das buscas realizadas logo após o crime, o criminoso não havia sido localizado naquele momento.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários