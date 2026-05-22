Um homem suspeito de matar um idoso de 86 anos a facadas na região central de Jundiaí foi preso nesta quinta-feira (21) por policiais civis do 7º Distrito Policial.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em uma residência na região da Vila Nambi, justamente no momento em que se preparava para deixar a cidade.

Durante a operação, os investigadores apreenderam as roupas utilizadas por ele no dia do crime, além do canivete apontado como a arma usada no assassinato.