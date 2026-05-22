Um homem suspeito de matar um idoso de 86 anos a facadas na região central de Jundiaí foi preso nesta quinta-feira (21) por policiais civis do 7º Distrito Policial.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em uma residência na região da Vila Nambi, justamente no momento em que se preparava para deixar a cidade.
Durante a operação, os investigadores apreenderam as roupas utilizadas por ele no dia do crime, além do canivete apontado como a arma usada no assassinato.
Conforme apuração do Jornal de Jundiaí, o homem alegou ter cometido o ataque por vingança, afirmando que a vítima teria abusado sexualmente de uma parente dele anos atrás.
Ainda de acordo com a polícia, ele já organizava malas para fugir quando foi preso pelos agentes.
O suspeito foi conduzido ao distrito policial, onde permaneceu preso em flagrante.
O CASO
O crime aconteceu na noite de quarta-feira (20), no Centro de Jundiaí. A vítima foi atingida por três facadas nas costas.
Testemunhas acionaram a Polícia Militar, que enviou equipes da 1ª Companhia do 11º Batalhão ao local.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros chegaram a iniciar os procedimentos de socorro, mas o idoso morreu ainda no local.
Durante as investigações iniciais, testemunhas prestaram informações aos policiais e imagens de câmeras de monitoramento foram analisadas para auxiliar na identificação do autor.
Apesar das buscas realizadas logo após o crime, o criminoso não havia sido localizado naquele momento.