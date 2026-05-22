22 de maio de 2026
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Mulher é presa suspeita de tentar matar o companheiro em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ela permaneceu presa em flagrante por tentativa de homicídio
Ela permaneceu presa em flagrante por tentativa de homicídio

Uma mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio, na região central de Jundiaí, suspeita de esfaquear o companheiro durante uma ocorrência de violência doméstica.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 1ª Companhia do 11º Batalhão foram acionadas para atender uma ocorrência em uma residência na rua Prudente de Moraes.

No local, os policiais constataram que um homem havia sido ferido a facadas pela companheira. A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi socorrida ao Hospital São Vicente de Paulo, onde permaneceu internada.

A suspeita também passou por atendimento médico e, posteriormente, foi encaminhada ao Plantão Policial.

Após o registro da ocorrência, ela permaneceu presa em flagrante por tentativa de homicídio.

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