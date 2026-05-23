O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) inauguraram, na terça-feira (19), o Centro de Ciência para o Desenvolvimento Cidades Resilientes a Inundações. O projeto reúne instituições públicas, universidades e empresas privadas com o objetivo de desenvolver soluções tecnológicas e apoiar políticas públicas voltadas à redução de enchentes, alagamentos e desastres urbanos.

O centro surge em meio ao aumento dos eventos climáticos extremos no país. Segundo levantamento do governo federal divulgado em 2024, o Brasil possui 1.942 municípios suscetíveis a desastres relacionados a deslizamentos, enxurradas, alagamentos e inundações. A proposta do novo núcleo é atuar de forma integrada para enfrentar esses problemas, utilizando pesquisa científica e inovação tecnológica.

A iniciativa contará com investimento de R$ 15 milhões da Fapesp, além de contrapartida no mesmo valor oferecida pelos parceiros envolvidos. Entre eles estão secretarias do Governo de São Paulo, SP Águas, Metrô, CPTM e instituições de ensino como USP, Unicamp, UFABC, Mackenzie, Insper e Uninove. O projeto também prevê participação de entidades internacionais e empresas privadas ligadas ao desenvolvimento de tecnologias urbanas.