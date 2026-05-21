Um motociclista morreu nesta quinta-feira (21) após sofrer um acidente na estrada da Bragantina, via que liga Campo Limpo Paulista a Jarinu.

Segundo informações preliminares, a vítima estaria trafegando na contramão no momento da colisão. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Equipes da Polícia Militar e uma ambulância foram acionadas para o atendimento da ocorrência, mas o motociclista morreu ainda no local.