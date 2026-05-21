21 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FATAL

Motociclista morre em acidente na estrada da Bragantina

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O motociclista morreu ainda no local
O motociclista morreu ainda no local

Um motociclista morreu nesta quinta-feira (21) após sofrer um acidente na estrada da Bragantina, via que liga Campo Limpo Paulista a Jarinu.

Segundo informações preliminares, a vítima estaria trafegando na contramão no momento da colisão. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Equipes da Polícia Militar e uma ambulância foram acionadas para o atendimento da ocorrência, mas o motociclista morreu ainda no local.

A perícia técnica também compareceu à estrada para realização dos trabalhos periciais.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários