22 de maio de 2026
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EM CAMPINAS

Motociclista fica ferido em acidente registrado na Dom Pedro I

Por Da redação | Artesp
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Artesp
Segundo a Artesp, o motociclista sofreu ferimentos moderados
Segundo a Artesp, o motociclista sofreu ferimentos moderados

Um motociclista, de idade não informada, ficou ferido na tarde desta quinta-feira (21) na rodovia Dom Pedro I, em Campinas. Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, o motociclista se feriu após bater na lateral de um outro veículo.

Ainda de acordo com a Artesp, o veículo e a moto transitavam sentido Campinas quando aconteceu o acidente no quilômetro 140 da rodovia. Após a batida, o veículo parou no canteiro central da via até que a moto parasse. O motorista do veículo envolvido no acidente não sofreu ferimentos.

Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista. O trânsito flui lentamente pelos quilômetros 139 a 140 da rodovia e a orientação é para que os motoristas tenham cautela ao passar pelo local.

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