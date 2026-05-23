Um homem foi preso na noite de sexta-feira (22) após tentar furtar uma distribuidora de bebidas no bairro Santa Júlia. A ação foi frustrada por equipes da Polícia Militar após acionamento do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

Segundo a corporação, policiais da equipe Alpha chegaram ao local e fizeram contato com os responsáveis pelo monitoramento da empresa. Com acesso às imagens das câmeras de segurança, os agentes constataram que dois indivíduos haviam invadido o estabelecimento.

Ao perceberem a presença das viaturas, os suspeitos tentaram fugir. Com o cerco montado pelas equipes policiais, um dos envolvidos acabou detido, enquanto o comparsa conseguiu escapar por ruas próximas e não foi localizado.