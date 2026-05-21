O homem preso em flagrante nesta quarta-feira (20), em Cabreúva, suspeito de matar outro homem a facadas durante uma discussão em um bar, deverá responder por homicídio qualificado por motivo fútil.

Segundo informações da Polícia Civil, os dois homens discutiram e, durante o desentendimento, o suspeito deixou o local. Ainda de acordo com a investigação, ele retornou pouco tempo depois armado com uma faca e atacou a vítima, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil informou também que o suspeito possui diversas passagens criminais e havia deixado o sistema prisional recentemente. A vítima igualmente tinha antecedentes criminais.