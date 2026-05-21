Uma mulher de 34 anos registrou Boletim de Ocorrência por lesão corporal após relatar ter sido agredida por um casal na noite de terça-feira (19), na rua XV de Novembro, na região central de Jundiaí.

Segundo a vítima contou ao Jornal de Jundiaí, ela dirigia pela via quando o trânsito parou repentinamente e não houve tempo para frear, ocasionando uma colisão traseira de pequena proporção. “Foi uma batida muito fraca, mas que amassou um pouco o veículo da frente”, afirmou.

Ela disse que parou imediatamente para prestar assistência e assumir os prejuízos causados pelo acidente. No entanto, afirma que foi atacada pelos ocupantes do outro carro. “Eles desceram e o homem começou a incentivar a mulher a me agredir. Ele me empurrou e ela me bateu, chegou a me aplicar um mata-leão e me jogou no chão”, relatou.