Um homem procurado pela Justiça por inadimplência de pensão alimentícia foi capturado pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (22), durante o atendimento de uma ocorrência familiar em Jundiaí.

Segundo informações da corporação, equipes da 1ª Companhia do 49º BPM/I foram acionadas via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para averiguar uma denúncia de possível agressão entre familiares em uma residência no bairro.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a situação se tratava de um desentendimento familiar e iniciaram a identificação dos envolvidos. Durante a consulta dos dados por meio do Terminal Portátil de Dados, foi verificado que um dos presentes possuía mandado de prisão em aberto.