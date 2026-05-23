23 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Muralha Paulista ajuda PM a capturar procurado pela Justiça

Por Giulianna Mazzali |
Por Giulianna Mazzali
Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (21), nas proximidades da estação da CPTM, em Jundiaí, após ser identificado pelas câmeras inteligentes do programa Muralha Paulista.

Segundo a corporação, a equipe da Base Comunitária Móvel realizava ponto de estacionamento estratégico quando recebeu informações do Centro Integrado de Monitoramento, operado em conjunto pela Guarda Municipal e Polícia Militar, sobre a presença de um indivíduo com mandado de prisão em aberto circulando pela região.

Com base nas características repassadas, os policiais iniciaram buscas e conseguiram localizar o homem a poucos metros da base policial. Durante a abordagem e consulta via rede rádio, foi confirmada a ordem judicial por falta de pagamento de pensão alimentícia.

O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial de Jundiaí, onde permaneceu à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência reforça a eficiência da integração entre tecnologia de monitoramento e policiamento ostensivo no combate à criminalidade e no cumprimento de decisões judiciais no município.

