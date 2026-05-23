23 de maio de 2026
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EM JUNDIAÍ

PM ajuda homem caído e descobre mandado por importunação sexual

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Durante a abordagem, os agentes realizaram consulta dos dados do indivíduo por meio do sistema Muralha Paulista
Durante a abordagem, os agentes realizaram consulta dos dados do indivíduo por meio do sistema Muralha Paulista

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de importunação sexual foi capturado na noite de quinta-feira (21), no bairro Meias-Aço, em Jundiaí.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 1ª Companhia do 49º BPM/I realizavam patrulhamento preventivo pela comunidade quando avistaram um indivíduo caído na calçada. Os policiais desembarcaram para prestar auxílio e oferecer atendimento médico, que acabou sendo recusado pelo homem após ele ser ajudado a se levantar.

Durante a abordagem, os agentes realizaram consulta dos dados do indivíduo por meio do sistema Muralha Paulista e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de importunação sexual.

Diante da confirmação, o homem foi informado sobre seus direitos constitucionais e conduzido ao Plantão Policial de Jundiaí, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Militar destacou que a ação reforça o trabalho preventivo e ostensivo realizado pelas equipes no município, incluindo o cumprimento de mandados judiciais e ações voltadas à segurança da população.

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