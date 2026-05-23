A Polícia Militar realizou, na noite de sexta-feira (22), uma operação de fiscalização e prevenção no bairro Jardim São Camilo, em Jundiaí, com foco no combate a “pancadões”, perturbação do sossego público e outras práticas ilícitas.

A ação foi conduzida por equipes do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), que atuaram de forma estratégica em vias do bairro consideradas pontos recorrentes de denúncias relacionadas ao excesso de barulho e aglomerações durante o período noturno.

Durante a operação, os policiais realizaram abordagens, fiscalizações e reforço do policiamento ostensivo, com o objetivo de preservar a ordem pública e ampliar a sensação de segurança dos moradores da região.