23 de maio de 2026
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Explosão em mina de carvão deixa 90 mortos na China

Por Redação | Das Agências
| Tempo de leitura: 1 min
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CCTV
O caso é considerado o pior desastre em minas no país desde 2009
O caso é considerado o pior desastre em minas no país desde 2009

Uma explosão de gás em uma mina de carvão na província de Shanxi, no norte da China, deixou ao menos 90 mortos e 123 feridos na sexta-feira (22). O acidente ocorreu na mina de Liushenyu, onde 247 trabalhadores estavam no momento da explosão, registrada por volta das 19h30 no horário local. O caso é considerado o pior desastre em minas no país desde 2009.

Segundo a agência estatal Xinhua, a maior parte dos trabalhadores conseguiu ser retirada da mina após a explosão, enquanto equipes de resgate seguiram mobilizadas durante toda a operação. Cerca de 350 socorristas atuaram no local. Entre os feridos hospitalizados, quatro permanecem em estado grave ou crítico, de acordo com a emissora estatal CCTV.

Imagens divulgadas pela televisão chinesa mostraram ambulâncias e equipes de emergência trabalhando na área atingida. Um dos sobreviventes, identificado como Wang Yong, relatou ter visto uma nuvem de fumaça e sentido forte cheiro de enxofre antes de perder a consciência. Segundo ele, diversos trabalhadores apresentaram sinais de asfixia ainda dentro da mina.

Após o acidente, o governo chinês determinou uma investigação para apurar as causas da explosão e anunciou medidas para intensificar o combate à mineração ilegal. A Xinhua informou que uma pessoa ligada à empresa responsável pela mina foi colocada sob custódia. Dados preliminares apontam que níveis de monóxido de carbono acima do permitido foram detectados no local.

O presidente da China, Xi Jinping, pediu mobilização total no atendimento às vítimas e cobrou rigor na apuração do caso. Em pronunciamento divulgado pela imprensa estatal, Xi afirmou que as autoridades devem reforçar a fiscalização e adotar medidas para evitar novos acidentes graves. Apesar dos avanços recentes na segurança do setor, acidentes em minas ainda são frequentes na China, maior consumidora de carvão do mundo.

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