Uma explosão de gás em uma mina de carvão na província de Shanxi, no norte da China, deixou ao menos 90 mortos e 123 feridos na sexta-feira (22). O acidente ocorreu na mina de Liushenyu, onde 247 trabalhadores estavam no momento da explosão, registrada por volta das 19h30 no horário local. O caso é considerado o pior desastre em minas no país desde 2009.

Segundo a agência estatal Xinhua, a maior parte dos trabalhadores conseguiu ser retirada da mina após a explosão, enquanto equipes de resgate seguiram mobilizadas durante toda a operação. Cerca de 350 socorristas atuaram no local. Entre os feridos hospitalizados, quatro permanecem em estado grave ou crítico, de acordo com a emissora estatal CCTV.

Imagens divulgadas pela televisão chinesa mostraram ambulâncias e equipes de emergência trabalhando na área atingida. Um dos sobreviventes, identificado como Wang Yong, relatou ter visto uma nuvem de fumaça e sentido forte cheiro de enxofre antes de perder a consciência. Segundo ele, diversos trabalhadores apresentaram sinais de asfixia ainda dentro da mina.