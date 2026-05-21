Segundo a distribuidora, o consumo da indústria provocava sobrecarga na rede elétrica local. O imóvel operava com rede trifásica. A perícia foi acionada para avaliar a irregularidade e o proprietário foi preso em flagrante.

A CPFL Paulista fez nesta quarta-feira (20) uma operação para regularizar uma ligação irregular de energia em uma indústria do setor plásticos em Itatiba. A ação contou com apoio da Polícia Civil e ocorreu após uma série de reclamações de moradores da região sobre quedas frequentes no fornecimento de energia.

“Ao fazer uma denúncia, o cliente está ajudando não somente a tornar o fornecimento de energia melhor e mais justo, mas protegendo vidas. É uma ação individual que contribui com a coletividade”, afirmou Daniel Carvalho, gerente de Gestão de Energia e Receita do Grupo CPFL.

De acordo com a concessionária, fraudes e ligações clandestinas de energia — popularmente chamadas de “gatos” — comprometem a segurança da rede, afetam a qualidade do fornecimento e representam riscos à população.

Crimes que encarecem a energia

O combate às irregularidades também visa evitar o repasse de custos ao consumidor, destaca Carvalho. “Parte das perdas não técnicas, classificação dos furtos e das fraudes, é considerada nos processos de revisão tarifária da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o que pode encarecer a conta para todos”, explica.