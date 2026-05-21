A CPFL Paulista fez nesta quarta-feira (20) uma operação para regularizar uma ligação irregular de energia em uma indústria do setor plásticos em Itatiba. A ação contou com apoio da Polícia Civil e ocorreu após uma série de reclamações de moradores da região sobre quedas frequentes no fornecimento de energia.
Segundo a distribuidora, o consumo da indústria provocava sobrecarga na rede elétrica local. O imóvel operava com rede trifásica. A perícia foi acionada para avaliar a irregularidade e o proprietário foi preso em flagrante.
“Ao fazer uma denúncia, o cliente está ajudando não somente a tornar o fornecimento de energia melhor e mais justo, mas protegendo vidas. É uma ação individual que contribui com a coletividade”, afirmou Daniel Carvalho, gerente de Gestão de Energia e Receita do Grupo CPFL.
De acordo com a concessionária, fraudes e ligações clandestinas de energia — popularmente chamadas de “gatos” — comprometem a segurança da rede, afetam a qualidade do fornecimento e representam riscos à população.
Crimes que encarecem a energia
O combate às irregularidades também visa evitar o repasse de custos ao consumidor, destaca Carvalho. “Parte das perdas não técnicas, classificação dos furtos e das fraudes, é considerada nos processos de revisão tarifária da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o que pode encarecer a conta para todos”, explica.
No Brasil, o furto de energia é crime com pena de reclusão de um a quatro anos, além de multa. Em situações que envolvam fraude, como a adulteração de medidores ou o uso de dispositivos para desvio de energia, a pena pode aumentar, dependendo das circunstâncias. A prática resulta ainda em cobrança retroativa do consumo não registrado e outras sanções administrativas.
Tecnologias contra irregularidades
Além das denúncias feitas por consumidores, a CPFL Paulista tem ampliado o uso de tecnologias voltadas ao combate a fraudes e ligações clandestinas. Em 2025, a distribuidora destinou R$ 90,2 milhões para medidas de blindagem da rede elétrica.
Entre as soluções adotadas estão a instalação de caixas invioláveis em unidades com histórico de reincidência, medidores coletivos instalados no alto de postes e, no segmento industrial, conjuntos blindados com leitura externa e monitoramento remoto.
“Essas soluções contribuem para ampliar a segurança das instalações e a confiabilidade dos dados de medição”, afirma o gerente.
Denuncie
Os canais da CPFL para registro de denúncias anônimas são o aplicativo CPFL Energia e o site www.cpfl.com.br/fraude.