A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) registrou queda de 29,4% nos casos de síndromes gripais no início de 2026, totalizando 309 ocorrências contra 438 registradas no mesmo período de 2025. O município de Jundiaí acompanhou a tendência de redução no total de infectados, mas apresentou um aumento no número de internações hospitalares, com 46 internações em 2026 contra 43 registradas em 2025.

Os dados são referentes aos meses de janeiro a abril e fazem parte do Painel do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Somente em Jundiaí, neste ano, foram contabilizados 170 casos, 33 internações e oito óbitos relacionados à Síndrome Respiratória Aguda Grave. Todos os dados podem ser conferidos no site https://nies.saude.sp.gov.br.

Os números incluem os vírus que circulam nesta época do ano, como por exemplo, a Influenza, o VSR (Vírus Sincicial Respiratório) e a SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), considerada complicação grave. A Influenza é o vírus causador da gripe tradicional e pode causar febre alta, dores fortes no corpo e prostração. Em grupos de risco, ela pode evoluir rapidamente para infecções pulmonares.