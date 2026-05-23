A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) registrou queda de 29,4% nos casos de síndromes gripais no início de 2026, totalizando 309 ocorrências contra 438 registradas no mesmo período de 2025. O município de Jundiaí acompanhou a tendência de redução no total de infectados, mas apresentou um aumento no número de internações hospitalares, com 46 internações em 2026 contra 43 registradas em 2025.
Os dados são referentes aos meses de janeiro a abril e fazem parte do Painel do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Somente em Jundiaí, neste ano, foram contabilizados 170 casos, 33 internações e oito óbitos relacionados à Síndrome Respiratória Aguda Grave. Todos os dados podem ser conferidos no site https://nies.saude.sp.gov.br.
Os números incluem os vírus que circulam nesta época do ano, como por exemplo, a Influenza, o VSR (Vírus Sincicial Respiratório) e a SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), considerada complicação grave. A Influenza é o vírus causador da gripe tradicional e pode causar febre alta, dores fortes no corpo e prostração. Em grupos de risco, ela pode evoluir rapidamente para infecções pulmonares.
Diagnóstico Precoce
Em um laboratório de análises clínicas de Jundiaí a procura pelo teste rápido aumentou 6% de 2025 para 2026. “O exame tem se consolidado como uma ferramenta importante para o diagnóstico precoce, especialmente em períodos de maior circulação de vírus respiratórios”, explica Ana Cássia Nogueira, gerente operacional do laboratório.
Segundo ela, dentre o público que procura o teste, a demanda maior é infantil, especialmente em crianças de até 10 anos. “Com o teste é possível identificar rapidamente o vírus e assim a criança terá início mais adequado do tratamento, possível isolamento que pode conter a transmissão”, relata a gerente do laboratório.
Em grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e pacientes com comorbidades, o diagnóstico precoce pode ser ainda mais relevante para evitar complicações respiratórias.
Prevenção e cuidados
O VSR é um vírus altamente contagioso que atinge o sistema respiratório. Embora em adultos cause apenas sintomas de um resfriado leve, ele é o principal vilão para bebês menores de um ano, causando a bronquiolite, que dificulta drasticamente a respiração dos lactentes e é a maior causa de internação pediátrica nesta época do ano.
Já a SRAG é uma condição clínica que indica uma infecção respiratória com falta de ar, queda na oxigenação do sangue e desconforto torácico, exigindo suporte de oxigênio ou internação em UTI.
Segundo o pediatra Saulo Duarte Passos, estas doenças são esperadas no inverno. “A vacinação anual contra a influenza continua sendo a principal medida preventiva dos casos graves desta doença, principalmente nos grupos de crianças menores de dois anos, gestantes e idosos”, alerta o médico.