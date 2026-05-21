O número de reclamações relacionadas ao álbum da Copa do Mundo de 2026 cresceu 220%, de acordo com o Procon-SP. As ocorrências envolveram a comercialização de figurinhas em redes sociais, incluindo golpes, venda de produtos falsificados, anúncios enganosos e problemas na entrega. As queixas foram de 34, em abril, para 109, em maio.

O Procon-SP alerta que muitos consumidores acabam adquirindo figurinhas, álbuns e kits promocionais em marketplaces, perfis de redes sociais ou grupos de mensagens sem verificar a confiabilidade do vendedor. Nesse sentido, é preciso verificar os pontos de vendas autorizados pela empresa responsável pela comercialização do álbum e das figurinhas.

Problemas com produtos da Copa do Mundo

Há outras ocorrências além daquelas relacionadas ao álbum da Copa. Desde março deste ano, o Procon-SP registrou 238 reclamações envolvendo produtos, ofertas ou serviços relacionados à Copa do Mundo. Os registros passaram de 19 reclamações em março para 63 em abril e chegaram a 156 em maio, demonstrando crescimento da demanda e dos problemas enfrentados pelos consumidores.