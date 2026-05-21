O número de reclamações relacionadas ao álbum da Copa do Mundo de 2026 cresceu 220%, de acordo com o Procon-SP. As ocorrências envolveram a comercialização de figurinhas em redes sociais, incluindo golpes, venda de produtos falsificados, anúncios enganosos e problemas na entrega. As queixas foram de 34, em abril, para 109, em maio.
O Procon-SP alerta que muitos consumidores acabam adquirindo figurinhas, álbuns e kits promocionais em marketplaces, perfis de redes sociais ou grupos de mensagens sem verificar a confiabilidade do vendedor. Nesse sentido, é preciso verificar os pontos de vendas autorizados pela empresa responsável pela comercialização do álbum e das figurinhas.
Problemas com produtos da Copa do Mundo
Há outras ocorrências além daquelas relacionadas ao álbum da Copa. Desde março deste ano, o Procon-SP registrou 238 reclamações envolvendo produtos, ofertas ou serviços relacionados à Copa do Mundo. Os registros passaram de 19 reclamações em março para 63 em abril e chegaram a 156 em maio, demonstrando crescimento da demanda e dos problemas enfrentados pelos consumidores.
Entre os principais problemas relatados estão:
- não entrega ou atraso na entrega de produtos (115 reclamações);
- oferta não cumprida ou venda enganosa (34 reclamações);
- produto entregue de forma incompleta ou diferente do pedido (24 reclamações).
As reclamações envolvem ofertas promocionais de produtos ligados ao evento esportivo ou à época do evento esportivo, como televisores, roupas, eletrodomésticos, eletrônicos e itens colecionáveis.
Orientações ao consumidor
O Procon-SP recomenda alguns cuidados antes de realizar compras relacionadas à Copa do Mundo:
- pesquisar a reputação da loja ou vendedor;
- desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do mercado;
- verificar informações como CNPJ, endereço e canais de atendimento;
- guardar anúncios, comprovantes de pagamento e conversas realizadas;
- conferir prazo de entrega, política de troca e condições da oferta;
- em compras de figurinhas e produtos colecionáveis, verificar se o item é oficial e se há identificação clara do fornecedor.
O consumidor que enfrentar problemas pode registrar reclamação pelos canais oficiais do Procon-SP: www.procon.sp.gov.br.