21 de maio de 2026
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DOR DE CABEÇA

Procon registra aumento de 220% em reclamações do álbum da Copa

Por Redação | Procon-SP
| Tempo de leitura: 2 min
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Rovena Rosa / Agência Brasil
Procon-SP orienta consumidores sobre a compra de figurinhas da Copa do Mundo
Procon-SP orienta consumidores sobre a compra de figurinhas da Copa do Mundo

O número de reclamações relacionadas ao álbum da Copa do Mundo de 2026 cresceu 220%, de acordo com o Procon-SP. As ocorrências envolveram a comercialização de figurinhas em redes sociais, incluindo golpes, venda de produtos falsificados, anúncios enganosos e problemas na entrega. As queixas foram de 34, em abril, para 109, em maio.

O Procon-SP alerta que muitos consumidores acabam adquirindo figurinhas, álbuns e kits promocionais em marketplaces, perfis de redes sociais ou grupos de mensagens sem verificar a confiabilidade do vendedor. Nesse sentido, é preciso verificar os pontos de vendas autorizados pela empresa responsável pela comercialização do álbum e das figurinhas.

Problemas com produtos da Copa do Mundo

Há outras ocorrências além daquelas relacionadas ao álbum da Copa. Desde março deste ano, o Procon-SP registrou 238 reclamações envolvendo produtos, ofertas ou serviços relacionados à Copa do Mundo. Os registros passaram de 19 reclamações em março para 63 em abril e chegaram a 156 em maio, demonstrando crescimento da demanda e dos problemas enfrentados pelos consumidores.

Entre os principais problemas relatados estão:

  • não entrega ou atraso na entrega de produtos (115 reclamações);
  • oferta não cumprida ou venda enganosa (34 reclamações);
  • produto entregue de forma incompleta ou diferente do pedido (24 reclamações).

As reclamações envolvem ofertas promocionais de produtos ligados ao evento esportivo ou à época do evento esportivo, como televisores, roupas, eletrodomésticos, eletrônicos e itens colecionáveis.

Orientações ao consumidor

O Procon-SP recomenda alguns cuidados antes de realizar compras relacionadas à Copa do Mundo:

  • pesquisar a reputação da loja ou vendedor;
  • desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do mercado;
  • verificar informações como CNPJ, endereço e canais de atendimento;
  • guardar anúncios, comprovantes de pagamento e conversas realizadas;
  • conferir prazo de entrega, política de troca e condições da oferta;
  • em compras de figurinhas e produtos colecionáveis, verificar se o item é oficial e se há identificação clara do fornecedor.

O consumidor que enfrentar problemas pode registrar reclamação pelos canais oficiais do Procon-SP: www.procon.sp.gov.br.

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