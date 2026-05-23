A Prefeitura de Jundiaí apresentou nesta semana (20), em audiência pública, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. Na prática, o documento funciona como planejamento financeiro da cidade, com definição de prioridades de metas para investimentos e gastos públicos no próximo ano. A proposta projeta receita total de R$ 4,799 bilhões considerando o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), aumento de R$ 162 milhões em relação a 2026. Sem o RPPS, a previsão é de R$ 3,969 bilhões. Entre as principais fontes de arrecadação, o ICMS segue como a maior receita individual do município, com previsão de R$ 1,248 bilhão. Já o valor destinado aos investimentos públicos apresenta queda em comparação com este ano.

A despesa com o funcionalismo público acompanha o crescimento dos últimos anos. Em 2026, os gastos com pessoal representavam 42,71% da Receita Corrente Líquida. Para 2027, a projeção é de R$ 1,683 bilhão, o equivalente a 43,1% da Receita Corrente Líquida, segundo os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Dentro da estrutura orçamentária, as despesas com pessoal e encargos devem girar em torno de R$ 1,731 bilhão.

O Prof. Dr. Nelio Fernando dos Reis, especialista em finanças públicas, afirma que o aumento dos gastos com funcionalismo precisa ser analisado com equilíbrio. “O servidor público é essencial para saúde, educação e serviços municipais, mas gestão moderna não pode significar apenas ampliação de despesas obrigatórias”. Ele alerta que “quando o orçamento fica cada vez mais comprometido com custeio, sobra menos espaço para investimentos estratégicos, inovação, mobilidade, desenvolvimento econômico e infraestrutura”.