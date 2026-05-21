Um homem se dizendo matador de policiais, enquanto apontava o dedo para um soldado do 11° Batalhão, nesta quarta-feira (20), no bairro Vianelo, em Jundiaí, foi preso em flagrante por desacato e resistência à prisão.

Segundo a PM, uma equipe do 11º Batalhão realizava patrulhamento pela avenida Odil Campos Saes quando encontrou um homem parado no meio da via. Ao notar a aproximação da viatura, ele foi em direção aos policiais, apontando o dedo para um dos soldados e afirmado: “eu sou matador de polícia”.

Diante da ameaça, os agentes desembarcaram e deram ordem para que ele se rendesse. O homem não obedeceu e foi necessário o uso de força para contê-lo e algemá-lo.