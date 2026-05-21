21 de maio de 2026
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EM JUNDIAÍ

Homem intercepta viatura da PM para dizer: 'eu mato policiais'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi levado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante
Ele foi levado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante

Um homem se dizendo matador de policiais, enquanto apontava o dedo para um soldado do 11° Batalhão, nesta quarta-feira (20), no bairro Vianelo, em Jundiaí, foi preso em flagrante por desacato e resistência à prisão.

Segundo a PM, uma equipe do 11º Batalhão realizava patrulhamento pela avenida Odil Campos Saes quando encontrou um homem parado no meio da via. Ao notar a aproximação da viatura, ele foi em direção aos policiais, apontando o dedo para um dos soldados e afirmado: “eu sou matador de polícia”.

Diante da ameaça, os agentes desembarcaram e deram ordem para que ele se rendesse. O homem não obedeceu e foi necessário o uso de força para contê-lo e algemá-lo.

Durante a resistência, o homem sofreu ferimentos e foi encaminhado inicialmente para atendimento médico em um hospital da cidade.

Após ser medicado, ele foi levado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante por desacato e resistência.

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