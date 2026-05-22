22 de maio de 2026
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ALERTA EM SAÚDE

Homem morre de febre maculosa em Várzea Paulista

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem morava no Jardim Promeca
Homem morava no Jardim Promeca

Um homem de 44 anos morreu por febre maculosa em Várzea Paulista. O caso foi confirmado pela Prefeitura na tarde desta sexta-feira (22). A vítima morava no Jardim Promeca, que está sendo monitorado pelas autoridades municipais. É o primeiro caso confirmado no município e também na região.

Em nota, a Unidade Gestora de Saúde de Várzea Paulista informou que a área está sendo verificada para detecção de carrapatos e capivaras, hospedeiras comuns do carrapato-estrela, principal transmissor da doença.

Não houve registro anterior da doença no local, mas a prefeitura reforçou que a livre circulação de capivaras cria a possibilidade de um animal infectado ter passado pela área.

Com informações do G1

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