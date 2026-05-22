22 de maio de 2026
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NETWORKING E VISÃO

ACE Jundiaí reune empresários em evento de geração de negócios

Por Da redação | ACE Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / ACE Jundiaí
O evento reuniu empreendedores de diferentes segmentos
O evento reuniu empreendedores de diferentes segmentos

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Jundiaí realizou nessa quinta-feira (21) mais uma edição da ‘Rodada de Negócios’. O evento reuniu empreendedores de diferentes segmentos em uma dinâmica voltada ao networking estratégico e à geração de oportunidades.

A rodada foi marcada pela oportunidade de cada empresário apresentar o próprio negócio, ampliar conexões e criar novas parcerias. O presidente da entidade, Orlando Fabrício, abriu o evento de uma forma diferente: fazendo o próprio pitch.

A terapeuta sistêmica, Gabriela Paixão, ressaltou a importância da troca de experiências e das conexões criadas durante o encontro. “Foi uma chance de me conectar com empreendedores, complementar o meu trabalho e criar novas possibilidades. Faz muito sentido participar desse tipo de evento”, afirmou.

Quem participou pela primeira vez também aprovou a experiência. “Essa foi minha primeira ‘Rodada de Negócios’ e foi uma grata surpresa. Encontrei pessoas fantásticas e empresários com visão estratégica. Minha experiência foi excelente e vou continuar participando dos eventos produzidos aqui”, destacou o arquiteto Luis Paulo Machado.

A ‘Rodada de Negócios’ faz parte das ações promovidas pela ACE Jundiaí para fortalecer o empreendedorismo local, estimular conexões e incentivar o crescimento das empresas por meio do networking.

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