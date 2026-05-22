A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Jundiaí realizou nessa quinta-feira (21) mais uma edição da ‘Rodada de Negócios’. O evento reuniu empreendedores de diferentes segmentos em uma dinâmica voltada ao networking estratégico e à geração de oportunidades.

A rodada foi marcada pela oportunidade de cada empresário apresentar o próprio negócio, ampliar conexões e criar novas parcerias. O presidente da entidade, Orlando Fabrício, abriu o evento de uma forma diferente: fazendo o próprio pitch.

A terapeuta sistêmica, Gabriela Paixão, ressaltou a importância da troca de experiências e das conexões criadas durante o encontro. “Foi uma chance de me conectar com empreendedores, complementar o meu trabalho e criar novas possibilidades. Faz muito sentido participar desse tipo de evento”, afirmou.