Caro leitor, vivemos em uma época desenhada para a insatisfação. Olhar para a tela do celular logo pela manhã é ser bombardeado por um catálogo infinito de vidas perfeitas, corpos impecáveis e conquistas extraordinárias. A engrenagem do mundo moderno gira sob a premissa de que o que temos nunca é o bastante. Falta sempre a próxima viagem, o carro do ano, o emprego ideal, a validação alheia. Nesse cenário de eterna escassez emocional, falar sobre gratidão pode soar como um clichê ingênuo, um conselho saído de um livro de autoajuda barato. Mas a verdade é que a gratidão é um dos atos mais subversivos que existem.

Praticar a gratidão não significa adotar um otimismo cego ou ignorar as dores e os boletos do cotidiano. Não se trata de romantizar as dificuldades, mas sim de mudar o foco da lente pela qual enxergamos a realidade. Enquanto a ansiedade nos projeta para um futuro incerto e o arrependimento nos ancora em um passado imutável, a gratidão nos resgata para o único lugar onde a vida de fato acontece: o presente.

Quando começamos a treinar o olhar para agradecer, operamos uma pequena revolução silenciosa. Passamos a notar o café quente que conforta a manhã fria, o abraço apertado de quem nos ama, o teto que nos abriga e até os livramentos disfarçados de planos frustrados. Descobrimos que a felicidade não se esconde nos grandes eventos que acontecem duas ou três vezes na vida, mas na tessitura fina do dia a dia.



Caro leitor,cientificamente, a psicologia e a neurociência já comprovam o que a filosofia e as tradições espirituais dizem há milênios: pessoas que cultivam o hábito de agradecer são mais resilientes, lidam melhor com o estresse e desenvolvem relações mais profundas. A gratidão altera a química do nosso cérebro, diminuindo o cortisol e ativando os circuitos de recompensa e bem-estar.

Em um mundo que lucra com a nossa sensação de vazio, estar satisfeito e grato pelo que já se tem é um ato de rebeldia. É dizer ao mercado e às expectativas alheias que nós somos o suficiente.

Que possamos, portanto, descer do carrossel da eterna cobrança nem que seja por alguns minutos ao dia. Olhe ao seu redor agora mesmo. Qual foi a última vez que você agradeceu pelo ar nos seus pulmões, pela saúde que te sustenta ou pela presença daquela pessoa que torna seus dias mais leves?

A vida é curta e frágil demais para ser vivida apenas na sala de espera do que ainda está por vir. Ser grato não resolve todos os problemas do mundo, mas pacifica o coração para que possamos enfrentá-los com mais leveza. Afinal, a riqueza real não se mede pelo que acumulamos, mas pelo quanto somos capazes de valorizar o que já nos foi dado. Pense nisso!

Micéia Izidoro é Psicopedagoga Clínica e Institucional e Neuropsicopedagoga Clínica, pós- graduada em ABA e estudante de Neuropsicanálise