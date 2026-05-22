A partir deste sábado (23), a Linha 961 - Terminal Cecap x Terminal Vila Arens - passará a operar com nova programação horária e ampliação da oferta de viagens aos finais de semana. A revisão dos horários tem como objetivo minimizar eventuais atrasos, adequar o tempo de viagem e garantir maior confiabilidade no atendimento aos passageiros.
Aos sábados, a linha recebeu reforço de frota, permitindo a ampliação da quantidade de viagens realizadas na 961 F - Via Ferroviários), garantindo maior regularidade na operação.
As melhorias foram executadas pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Mobilidade e Transporte, e beneficiam os usuários da região da Vila Hortolândia.
Benefício em dobro
A ampliação da oferta atende a uma demanda antiga dos moradores da Vila Hortolândia aos sábados, domingos e feriados. Até então, o bairro contava com até 19 viagens por sentido nos finais de semana, operadas exclusivamente pelo itinerário B, via rua dos Bandeirantes e Vila Hortolândia).
Com as mudanças, todas as viagens do itinerário B serão mantidas e a operação ganhará o reforço de mais de 20 partidas por sentido por meio da readequação do itinerário C, Maxi Shopping via Vila Hortolândia / rua Itirapina).
Na prática, a oferta de transporte público para a região será dobrada aos finais de semana, reduzindo significativamente o tempo de espera dos passageiros. O intervalo entre os ônibus, que antes ultrapassava uma hora em determinados períodos, passará para uma média de 30 minutos.
A Linha 961 também passa pelo Terminal Hortolândia, ampliando as possibilidades de integração dos moradores com outras linhas alimentadoras e troncais que atendem diferentes regiões da cidade.
Segundo o diretor do Departamento de Transporte Público, Bruno Palhari, a medida trará impactos diretos na rotina dos usuários. “Nosso foco principal é a confiabilidade e o respeito ao tempo do cidadão. Identificamos que o tempo de espera na região da Vila Hortolândia aos finais de semana estava elevado. Mantivemos o atendimento do itinerário B e adicionamos novas partidas do C, reduzindo o intervalo de espera pela metade”, destacou.
Os moradores do bairro continuam contando normalmente com o atendimento local da Linha 572, Circular Vila Hortolândia / Terminal Hortolândia.
Monitoramento constante
As mudanças fazem parte do processo contínuo de monitoramento e aperfeiçoamento do sistema de transporte público de Jundiaí, que busca adequar a operação de forma dinâmica às necessidades da população e às demandas identificadas pelas equipes técnicas e pelos usuários.
Os novos horários completos estão disponíveis para consulta nos terminais urbanos, no site oficial da Prefeitura de Jundiaí, além das plataformas digitais de monitoramento do transporte coletivo.