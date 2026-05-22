A partir deste sábado (23), a Linha 961 - Terminal Cecap x Terminal Vila Arens - passará a operar com nova programação horária e ampliação da oferta de viagens aos finais de semana. A revisão dos horários tem como objetivo minimizar eventuais atrasos, adequar o tempo de viagem e garantir maior confiabilidade no atendimento aos passageiros.

Aos sábados, a linha recebeu reforço de frota, permitindo a ampliação da quantidade de viagens realizadas na 961 F - Via Ferroviários), garantindo maior regularidade na operação.

As melhorias foram executadas pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Mobilidade e Transporte, e beneficiam os usuários da região da Vila Hortolândia.

Benefício em dobro