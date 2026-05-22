A Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Companhia de Teatro de Jundiaí, está com inscrições abertas para a atividade ‘Leitura Encenada’, proposta que transforma o contato com uma obra teatral em processo vivo de experimentação e construção cênica.

Os encontros serão realizados nos dias 2, 9, 16, 23 e 25 de junho, no Espaço Expressa, e reunirão atores, atrizes e artistas de diferentes áreas em um ambiente voltado à pesquisa e à troca artística. Ao todo, serão ofertadas 30 vagas: 20 delas serão destinadas a atores e atrizes e as outras 10 para participantes de áreas como audiovisual, fotografia, música, figurino, cenografia e iluminação.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário on-line. Os participantes irão explorar o universo da obra escolhida por meio de leituras, exercícios e investigações criativas, aprofundando personagens, conflitos e possibilidades de encenação. A proposta é que cada linguagem artística contribua para ampliar a experiência e enriquecer o processo coletivo.